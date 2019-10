Lista lucrurilor de baza pe care sa le iei pentru bebe inainte sa nasti Lista lucrurilor de baza pe care sa le iei pentru bebe inainte sa nasti Vedeta a detaliat acest subiect in noua sa carte, 12 luni fara griji, considerata abecedarul mamicilor din Romania, ce va fi lansata sambata, 9 noiembrie, printr-un eveniment cu intrare libera la Promenada Mall. “Ca orice viitoare mamica nerabdatoare sa vina cu bebelusul acasa, la primul copil, acum 13 ani, aveam o lista de cumparaturi lunga cat o zi de post. Acelasi lucru s-a intamplat si la Alesia, cu 7 ani in urma. Mi-am cumparat tot ce se putea si aveam toata casa aglomerata cu lucruri pentru bebelus de care nu aveam neaparat… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

Sursa articol si foto: agentiadepresamondena.com

