- Rovana Plumb, propusa comisar european pentru Transporturi ,careia, ca si altor nominalizati pentru noua Comisie europeana, Comisia juridica din PE i-a cerut explicatii suplimentare privind declaratia de avere, va fi audiata in 2 octombrie la ora 10 in comisia de specialitate a Parlamentului European.…

- Laura Codruța Kovesi, cea fara nicio problema de integritate Laura Codruța Kovesi nu era candidatul Romaniei pentru funcția de procuror-șef european. A spus ca nu are nevoie de susținerea Guvernului roman. Era candidat pe persoana fizica, se reprezenta pe ea insași, ca fost procuror-șef…

- Se lucreaza inca de la jumatatea lunii iulie in zona Punctelor Cardinale, unde primaria are un proiect de modernizare a strazilor. Drumarii de la SDM ar trebui sa termine pana in 9 septembrie șantierele de pe Bd. I.C. Bratianu, Bd. Michelangelo, str. Hector, str. Martin Luther, Oituz și din intersecțiile…

- Fostul președinte Traian Basescu a izbucnit duminica in lacrimi in studioul Romania Tv in momentul cand le-a transmis membrilor familiei Luizei sa se „impace cu realitatea”.„Eu va spun un lucru cu toata sinceritatea. Impacați-va cu realitatea! Impacați-va cu realitatea și rugați-va sa-i fie…

- Presedintele Klaus Iohannis a discutat vineri cu ministrul de Interne Nicolae Moga si cu directorul STS Ionel Sorinel Vasilca despre cazul fetei ucise in Caracal. Seful statului le-a cerut ca investigatiile lor sa se desfasoare cu celeritate iar la CSAT sa ii fie prezentata o prima evaluare.

- Premierul Viorica Dancila, presedintele PSD, a declarat ca Romania vizeaza un portofoliu de comisar european legat de Transporturi, Energie sau Mediu si ca autoritatile de la Bucuresti vor transmite doua propuneri - o femeie si un barbat, in spiritul egalitatii de sanse promovat de UE, adaugand ca a…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a vorbit in cadrul unui interviu oferit pentru BUGETUL.RO despre primele masuri pe care PNL le ia in privința pensiilor, daca ajunge la guvernare. Liderul PNL anunța ca se va incerca eliminarea tuturor pensiilor speciale, cu cateva excepții. De asemenea, Orban denunța…

- Intrebat daca trei ore de vot in plus ar putea face diferența la alegerile prezidențiale, analistul politic Bogdan Chirieac a raspuns: ”Schimbi rezultatul votului cu un procent, mai ales la alegerile prezidențiale. Pai la alegerile din 2009 diferența a fost de sub un procent intre Geoana…