Listă Guvern nou. Alina Gorghiu, ministrul Justiției: Mi se pare firesc! "Eu nu stiu sa aiba loc discutiile astea in PNL, nu imparte nimeni portofolii la modul acesta pentru ca sunt cele doua scenarii pe care le stim cu totii: motiunea poate trece sau nu. Scenariul pe care eu il iau in calcul este acela in care motiunea se dovedeste a fi un succes. Numarul de semnaturi stranse ma face sa cred ca va fi un guvern demis. Asta nu inseamna ca nu ai emotii pana in ultimul moment si nu te preocupi de voturi pana in ultimul moment. Resurse in PNL sunt destule, insa proiectul principal cu care venim este cel legat de anticipate. Stiu, o sa spuneti ca v-ati plictisit… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce STIRIPESURSE.RO a prezentat Guvernul PNL care ar urma sa fie instalat in octombrie, senatorul liberal Alina Gorghiu a oferit o prima reacție la Antena3. Conform surselor STIRIPESURSE.RO, Alina Gorghiu este printre numele vehiculate pentru Ministerul Justiției.„Eu nu știu sa aiba loc…

- "Poti sa te unesti conjunctural sa dai jos un guvern, dar interesele celor care s-ar alinia unui asemenea deziderat sunt atat de diverse, atat de contondent adverse, incat mi-e greu sa cred ca vor gasi o platforma comuna. Le-am atras atenția colegilor, nu stiu cine scrie motiunile de cenzura. Ultimele…

- „Trecand catre viața politica romaneasca, astazi, doamna Gorghiu ne-a oferit o surpriza foarte interesanta. S-a intalnit cu domnul Iohannis. Face parte din echipa de campanie a președintelui Klaus Iohannis. Ce e cu fotografia de astazi? (n.r. imaginea mai sus). O bucurie și o veselie. In centrul…

- Sociologul Marius Pieleanu a declarat la emisiunea "Punctul de Intalnire" de la Antena 3 ca exista șanse ca actuala conducere PSD sa aleaga o alta persoana decat cea indicata pe primul loc in sondajele care masoara popularitatea și intenția de vot a cetațenilor, candidat ce va fi ales de liderii social-democrați…

- Sociologul Marius Pieleanu a declarat la emisiunea "Punctul de Intalnire" de la Antena 3 ca exista șanse ca actuala conducere PSD sa aleaga o alta persoana decat cea indicata pe primul loc in sondajele care masoara popularitatea și intenția de vot a cetațenilor, candidat ce va fi ales de liderii…

- "Vreau sa clarific un aspect pe care l-am spus in Congres si am vazut ca s-a speculat in spatiul public. Cand am spus ca nu stiu ce inseamna functia de presedinte executiv, am spus-o dorind sa transmit un mesaj foarte clar catre colegii mei din partid: invatam impreuna. Voi asculta nevoile colegilor…

- Președintele PSD Viorica Dancila a anunțat, duminica seara, ca luni va avea o prima întâlnire cu conducerea aleasa în cadrul Congresului formațiunii, astfel încât sa fie demarate acțiunile pregatitoare pentru campania pentru prezidențiale înca de marți, transmite…

- Este vorba despre o discutie care a avut loc in cadrul sedintei conducerii partidului. Acolo s-au certat si si-au adus reprosuri unii altora, potrivit Antena 3. Cele mai multe reprosuri au fost la adresa celor din conducerea partidului asupra felului in care au directionat contractele din timpul…