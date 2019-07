Lista finală a beneficiarilor programului Start-Up Nation, publicată pe 15 iulie "Au fost semnate peste 7.000 de contracte. Suntem in etapa de evaluare a contestatiilor, care va fi finalizata saptamana viitoare, pentru ca avem 20 de zile lucratoare in procedura si pe 15 poate fi afisata lista finala. Dar deja pentru cei care au fost admisi, contractele sunt in plina derulare si se semneaza in toate cele noua agentii regionale aceste contracte", a spus ministrul. El a subliniat ca antreprenorii care s-au inscris in aceasta editie a programului au posibilitatea de a cere avans, pentru care exista sume suficiente la buget. "Avem nevoie de credite bugetare in… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

