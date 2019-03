Lista emoționantă de dorințe a unei tinere mame care se luptă cu cancerul O tanara mama din Marea Britanie și-a facut o lista impresionanta cu lucruri pe care vrea sa le faca in timp ce se lupta cu cancerul. Abbie Colvin din Poulton, Lancashire, are 21 de ani și se lupta cu un cancer cervical descoperit cu puțin timp inainte de a afla ca este insarcinata. Tanara, care visa sa devina medic, a fost diagnosticata cu cancer la varsta de 19 ani, iar acum vrea sa profite de timpul ramas și sa nu rateze nicio oportunitate. View this post on Instagram I admit that I’m a little messed up, but I can hide it when I’m all dressed up ???? A post shared by Abbie Colvin (@abbiecolvin)… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un baiat in varsta de noua ani, din Germania, a sunat la serviciile de urgenta pentru a chema politia, fiind nemultumit de cadourile de Craciun, potrivit comisariatului din Oldenburg, citat de Le Figaro.

- Cei care sunt inca in cautarea cadourilor de pus sub brad sunt așteptați la Iulius Mall Cluj, care, și in acest an, le-a pregatit un program special de sarbatori. Lista de cumparaturi pentru Craciun este incompleta? Magazinele Iulius Mall Cluj te așteapta sa le colinzi și in Ajun, pana la ora 18.00.…

- Revenit la Dinamo, Ionel Danciulescu are timp de respiro pana in 2019, cand va incepe adevarata revoluție din lotul lui Mircea Rednic. Oficialul dinamovist a fost aseara intr-un club și s-a distrat pe cinste. ...

- O batrana care sufera de demența și a ajuns sa nu-și recunoasca proprii copii a induioșat mii de inimi cu o filmare facuta in seara de Craciun, scrie Mirror. Dorothy Hatfield, in varsta de 86...

- Perioada sarbatorilor de iarna este numai potrivita pentru a te odihni si a-ti incarca bateriile astfel incat sa incepi noul an cu forte proaspete. Pentru cei care anul acesta au spus pas activitatilor sportive de iarna si au decis sa se relaxeze...

- Lavinia Mihailescu, manager de imagine casa de moda, a explicat la ”Prietenii de la 11” cum poți sa te imbraci de Craciun. Ești in cautarea ținutei perfecte pentru petrecerile din aceasta perioada? Ei bine, trebuie sa știi ca sunt la mare cautare paietele, nuanțele metalice, dar și franjurii. Iata cam…

- Cei care sunt inca in cautarea cadourilor de pus sub brad sunt așteptați la Iulius Mall Cluj, care, și in acest an, le-a pregatit un program special de sarbatori. Lista de cumparaturi pentru Craciun este incompleta? Magazinele Iulius Mall Cluj te așteapta sa le colinzi și in Ajun, pana la ora 18.00.…

- Acest sezon și in special zilele acestea sunt alcatuite din liste pentru Craciun: liste de cadouri, liste de felicitari de transmis, liste cu persoane de vazut și lucruri de facut. Poate fi copleșitor. Lista listelor poate parea nesfarșita. Dar nu trebuie sa fie așa. E adevarat ca listele ne ajuta sa…