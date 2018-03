Stiri pe aceeasi tema

- Fosta șefa a Serviciului Financiar din cadrul Inspectoratului Teritorial de Munca Bistrița-Nasaud (ITM BN), Virginia Platon-Georgița, a fost gasita Agenția Naționala de Integritate (ANI) in conflict de interese administrativ. Inspectorii ANI susțin ca fosta șefa a Serviciului Financiar ar fi semnat…

- Mai mulți contribuabili rau-platnici de la Petrila sunt inștiințați, public, de faptul ca datoreaza bani bugetului local. Autoritațile locale de la Petrila fac publica “lista rușinii”. Este vorba de persoanele care au datorii la bugetul local. Reprezentanții Serviciului de Impozite și Taxe Locale…

- Diplo ne-a dezvaluit intreaga lista de piese pe care le pregatește pentru un EP numai bun pentru o vara insorita. Artistul va lansam EP-ul “California” pe 23 martie. EP-ul “California” va include colaborari cu MØ, Goldlink, D.R.A.M, Lil Yachty și Santigold. De asemenea, piesele de pe noul EP vor fi…

- Marian Vanghelie, despre lista cu persoanele din PSD care erau arestate. Marian Vanghelie, fost lider in Partidul Social Democrat (PSD), a declarat aseara, la un post de televiziune, ca fostul premier Victor Ponta, Ilie Sarbu si fostul director al Serviciului Roman de Informații (SRI), George Maior,…

- Marian Vanghelie, fost lider in PSD, a declarat ca fostul premier Victor Ponta, Ilie Sarbu si fostul director SRI, George Maior, au stabilit lista celor 15 persoane din partid care trebuie arestate, deoarece erau "incomode", atat pentru Ponta, cat pentru sistem. Gheorghe Nichita, fost primar al Iașului,…

- Una dintre consecintele directe ale confruntarii dintre PSD si sustinatorii Justitiei in forma actuala este o radicalizare fara precedent a discursului lui Liviu Dragnea. Poate fi invocat aici si congresul partidului care i-a conferit puteri sporite nu neaparat inscrise in statut. Primita cu ropote…

- Prin implementarea proiectelor social-educaționale și comercial-economice in Republica Moldova, Liechtenstein-ul contribuie la modernizarea și integrarea țarii noastre in sistemul comunitar de valori.

- Celulita ramane dusmanul de temut al femeilor, mai ales in sezonul cald, cand zonele afectate devin vizibile. Desi toate femeile isi doresc sa arate bine, pentru asta este esential sa acorde atentie exercitiilor fizice pentru tonifiere,...

- Congresul PSD din 10 martie se anunța unul extrem de tensionat și asta nu doar din cauza candidaturilor depuse. Aici jocurile sunt rezolvate, in mare parte, dar tensiunea va fi intre Liviu Dragnea și dizidenții din partid, un joc al declarațiilor care se anunța extrem de aspru. Citește și:…

- Ana Maria Patru: Mi s-a cerut sa-i denunt pe Udrea, Basescu, Dragnea, Ponta, Ghita si colegii de la AEP Ana Maria Patru, fosta sefa a Autoritatii Electorale Permanente (AEP), sustine ca Lucian Onea, seful DNA Ploiesti, i-a cerut sa faca mai multe denunturi pe numele unor oameni politici precum Elena…

- Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, se va adresa oficial Organizatiei Natiunilor Unite (ONU) si Consiliul Europei impotriva actiunilor Romaniei, care, in opinia sa, ar prezenta "riscuri pentru statalitatea Republicii Moldova", informeaza miercuri Radio Chisinau si Deschide.md. "Atunci…

- Fostul deputat Vlad Cosma a fost audiat miercuri la Parchetul General, in legatura cu plangerea penala pe care a depus-o impotriva a patru procurori de la DNA Ploiesti, printre care Lucian Onea si Mircea Negulescu, pe care ii acuza de savarsirea infractiunilor de compromitere a intereselor justitiei,…

- Cea de-a 90-a ediție a Galei Premiilor Oscar a fost mai stralucitoare ca niciodata, la propriu. Perntru amenajarea scenei de la Dolby Theatre, designerul insarcinat cu amenajarea spațiului, a fosloit 45 de milioane de cristale Swarovski, pentru a se asigura ca totul va straluci. Efectul a fost cel…

- Filmul fantasy „The Shape of Water“ a castigat Oscarul 2018 pentru Cel mai bun film, dar si pentru Cel mai bun regizor, mexicanul Guillermo del Toro, in timp ce Sam Rockwell si Frances McDormand au castigat Oscaruri pentru interpretarile din „Three Billboards Outside Ebbing, Missouri“.

- Primul-ministru, ministrul Justitiei, ministrul de Interne, sefa CSM si directorul SRI: toti acesti demnitari veneau neabatut la bilantul DNA inainte ca regimul infractorului Dragnea sa declanseze asaltul impotriva parchetului anti-coruptie. Tineau discursuri. Faceau declaratii de sustinere. Zambeau…

- Deputatul PSD, Liviu Pleșoianu, intocmește o lista neagra, pe care se afla cei mai vocali actori impotriva revocarii din funcția a Laurei Codruța Kovesi. In opinia lui Pleșoianu a inceput ”Festivalul orcilor fardați”, conduși de catre Klaus Iohannis și Laura Codruța Kovesi.Citește și: ALERTA…

- "Legea 151/2015 este in vigoare de pe 1 ianuarie 2018. Este in vigoare si este aplicabila desi eu personal am spus public de nenumarate ori ca ea trebuie sa sufere foarte multe modificari inclusiv din perspectiva Constitutiei pentru ca unele texte sunt neconstitutionale. Imi pare rau ca in sala nu…

- Lista unitaților de invațamant din Arges care vor asigura preluarea copiilor in situația in care familia nu poate asigura condiții de siguranța in perioada suspendarii cursurilor Zona Craiovei Școala Gimnaziala „Mihai Eminescu” Pitești Gradinița ...

- "Komsomolskaia Pravda" a vorbit cu persoanele de pe lista in cauza, fiind sigura ca situația creata este o dovada in plus ca republica este considerata "țara de mina a treia". Acum un an pe Internet a aparut un document extrem de curios al Centrul NATO. In acesta era o lista a liderilor de opinie publica,…

- Terenurile aflate pe traseul conductei BRUA vor fi scoase din circuitul agricol fara a fi necesara obtinerea acordului proprietarilor, se arata intr-un proiect de hotarare de Guvern privind lista terenurilor agricole situate in extravilan, pentru proiectul de interes comun BRUA, postat pe site-ul…

- Pozitia ministrului Justitiei, Tudorel Toader, a fost o "pledoarie convingatoare pentru statul de drept si pentru respectarea drepturilor omului, pe care excesele de putere si de autoritate, ignorarea prevederilor Constitutiei si a celorlalte puteri ale statului le pot periclita", a declarat joi seara,…

- Pakistanul a evitat provizoriu sa fie plasat pe o lista a tarilor ce finanteaza terorismul, in timpul unei reuniuni financiare ce se desfasoara saptamana aceasta la Paris, potrivit ministrului pakistanez al afacerilor externe Khawaja Asif, informeaza miercuri AFP, potrivit agerpres.ro. Islamabadul…

- Sindicaliștii din invațamant au stabilit calendarul protestelor. Guvernantii nu au fost dispusi la negocieri, așa ca liderii de sindicat au stabilit noi actiuni de strada. Miercuri si joi, va fi pichetat sediul Ministerului Muncii Pentru inceput, nu vor fi pichetari ample, numarul participantilor fiind…

- Organizația Mondiala a Sanatații a publicat lista anuala de afecțiuni letale care ar putea provoca urmatoarea epidemie, cerand totodata accelerarea cercetarii pentru gasirea tratamentelor optime pentru acestea. OMS a dat și o lista secundara de boli cu potențial periculos, unde cap de serie este gripa.

- „Liste” este numele care vorbeste de la sine despre cea mai noua facilitate lansata de Facebook. Campul de compunere a posturilor are parte de primul update major dupa mai bine de un an de cand Facebook a lansat fundalurile colorate. Se numeste „Liste” si face exact asta: permite utilizatorilor sa creeze…

- Sebastian Ghita si-a iesit din minti pur si simplu in direct la Romania TV. Fostul deputat fugar cere arestarea sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, si il avertizeaza pe procurorul general, Augustin Lazar. Daca nu face aceasta miscare, este complice cu sefa DNA. Mai mult, Ghita spune ca denuntul din…

- Interesul acordat catre respectarea Constituției, actele legislative și aportul lor asupra statului roman, toata experiența domnul Remus Borza, va aduce un plus in ceea ce privește Coaliția, prin intarirea structurii administrative și demararea unor inițiative cu temei legal in ceea ce privește apararea…

- Organismul are nevoie de un regim special pentru fiecare anotimp, sint de parere medicii nutritionisti. Temperatura exterioara a corpului uman este scazuta iarna, cind zilele sint scurte, iar noptile lungi. In plus, faptul ca in aceasta perioada activitatea fizica in aer liber este minima si trecerea…

- Britanicii de la What Car au publicat lista celor mai bune masini din 2018, in urma testelor pe care le-au efectuat. Jurnalistii au desemnat astfel Dacia Sandero, pentru al saselea an la rand, cea mai buna masina din clasa mica, ce poate fi cumparata la cel mult 12 mii de lire sterline.…

- Octavian Bellu nu mai detine nici o functie oficiala, desi la un moment dat a fost chiar si consilier prezidential, astfel ca incaseaza doar 4.350 lei pe luna, pe post de indemnizatie de merit, achitata de Ministerul Tineretului si Sportului, asa cum apare in documentele oficiale. MTS plateste…

- In luna decembrie a anului trecut, Primaria Urlati a reusit sa finalizeze procedurile de achizitie pentru o serie de lucrari de modernizare a strazilor. Astfel, pe data de 8 Decembrie, s-a incheiat Raportul procedurii pentru achizitia publica avand ca obiect P.T., asistenta tehnica din partea proiectantului…

- Ne aflam la debutul unei noi sesiuni parlamentare, intr-un context politic extrem de complicat, in care PNL, ca principal partid al opoziției, va juca un rol esențial in apararea intereselor romanilor. Acapararea agendei publice cu dezbateri sterile ne indeparteaza de la adevaratele teme de interes…

- Departamentul de Trezorerie al Statelor Unite a publicat o lista cu 210 oameni de afaceri si inalti oficiali rusi care ar avea legaturi cu presedintia Rusiei, relateaza site-ul agentiei The Associated Press. Trezoreria a subliniat ca persoanele care figureaza pe lista – 114 politicieni si 96 de oameni…

- Guvernul a aprobat inițiativa legislativa a unui grup de deputați privind completarea preambulului si articolului 1 din Constituția Republicii Moldova. Completarile vin sa fixeze aspirațiile de integrare europeana si promovarea orientarii Republicii Moldova spre spațiul valoric democratic european,…

- Am facut un mic experiment (mai degraba un exercițiu de observație participativa, daca e sa fim preciși). Am intrebat bula mea de Facebook (in general orientata ferm anti-PSD) ce legi semnificative și bine scrise țin ei minte ca a promovat Opoziția in 2017. Intenția mea ascunsa nu era sa obțin o…

- O lista cu 210 oameni de afaceri si inalti oficiali rusi care ar avea legaturi cu presedintia Rusiei a fost data publicitatii marti de catre Departamentul de Trezorerie al Statelor Unite. Pe lista figureaza 114 politicieni si 96 de oameni de afaceri, a precizat Trezoreria, adaugand ca acestea nu au…

- Bruno Mars si muzica R&B s-au impus in fata reprezentantilor muzicii rap, Kendrick Lamar si Jay-Z, reusind sa castige premiile la principalele categorii ale celei de-a 60-a editii Grammy. Prezentam in continuare lista principalilor castigatori ai premiilor Grammy 2018, conform agerpres.ro: GENERAL: -…

- Victimele Holocaustului trebuie comemorate prin educarea noilor generatii. Indemnul a fost lansat de președintele Parlamentului, Andrian Candu. In mesajul sau, in cadrul Zilei Internaționale de Comemorare a Victimelor Holocaustului, seful Legislativului afirma ca nu trebuie sa uitam partea intunecata…

- Anton Anton a fost membru PNL, iar in 2008 a candidat la alegerile parlamentare din partea liberalilor, fara succes. Conform propunerilor pentru noul guvern al partidului condus de Dragnea, in alianța cu ALDE, Anton Anton ar urma sa fie noul ministru al Energiei, din partea ALDE. Anton…

- Biroul Politic Central al ALDE, reunit vineri, a validat, prin vot, in unanimitate, lista cu propunerile de ministri din partea acestei formatiuni politice pentru Cabinetul Dancila, dintre cei patru membri ai Guvernului Tudose urmand sa fie inlocuit doar ministrul Energiei, Toma Petcu, cu deputatul…

- Compania de Transport in Comun (CTP) a postat pe Facebook cateva reguli de conduita in mijloacele de transport in comun de care fiecare calator ar trebui sa tina cont. "Fiecare calatorie depinde de atitudinea noastra", spun reprezentantii CTP. REGULI: Nu vorbiti tare la telefon! Ascultati muzica in…

- ncepand de sambata, romanii care folosesc conturi bancare de plați cu servicii de baza vor scapa de plata anumitor comisioane, cum ar fi cele de administrare sau de interogare a soldului, potrivit unei legi care va intra in vigoare in penultima zi a saptamanii. https://www.luxuria-residence.ro/?utm_source=avocatnet_DigitalAtelier&utm_medium=cpm&utm_campaign=lansare"…

- Sintagma”țari cu care nu avem tratat de extradare” apare intre sugestiile recomandate de algoritmii Google atunci cand un utilizator roman incearca sa gaseasca ceva relevant pe internet. Aceasta a redevenit populara odata cu fuga din Romania a lui Radu Mazare, care are mai multe dosare deschise in justiție…

- ,,In calitate de roman și de prim-ministru, refuz orice dialog legat de autonomia unei parți a Romaniei. Este o incalcare a Constituției acestei țari, care garanteaza, inca de la primul alineat, unitatea și indivizibilitatea statului roman. Discuțiile despre autonomia Tinutului Secuiesc sunt in afara…

- Liderii celor 3 formatiuni politice maghiare din Romania – UDMR, PPMT si PCM – au semnat o declaratie comuna privind autonomia regionala sau teritoriala, autonomia locala si cea culturala, care ar trebui discutate in 2018 si "codificate" din punct de vedere legislativ, prin amendarea Constitutiei. "La…

- Elena Udrea are o noua ieșire exploziva. Ea susține ca jurnaliștii Ioana Ene Dogioiu și Dan Tapalaga ar scrie la ordinul fostul prim-adjunct al SRI, Florin Coldea, iar ultima informație lansata de Coldea in spațiul public este o promisiune ca Elena Udrea va fi condamnata in acest an.Citește…

- „Curtea Constituționala, în calitatea sa de garant al Constituției, a oferit, astazi, o soluție pentru blocajul instituțional generat de președintele Igor Dodon, care a decis în mod repetat sa ignoreze normele Legii Supreme. În calitate de președinte interimar, voi semna…

- Camera Deputatilor a adoptat, vineri, proiectul de modificare a Legii referendumului 3/2000 privind revizuirea Constitutiei, astfel incat acesta va avea loc in ultima duminica din perioada de 30 de zile de dupa adoptarea initiativei constitutionale.