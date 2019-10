Lista de miniștri cu care Orban intră în negocierile finale pentru susținerea noului guvern Ludovic Orban începe azi runda decisiva a negocierilor cu partidele pentru susținerea noului Guvern. Dupa întâlnirile care vor avea loc marți și miercuri, premierul desemnat va depune la Parlament lista miniștrilor și programul de guvernare, un vot de învestitura fiind estimat de liberali saptamâna viitoare.



Dupa discuțiile de principiu de saptamâna trecuta, Ludovic Orban trebuie sa raspunda condițiilor puse de UDMR, ALDE, Pro România și USR, partidul lui Dan Barna fiind cel mai puțin flexibil în timpul negocierilor. Dan Barna vrea sa-i ceara… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

