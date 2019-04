Stiri pe aceeasi tema

- Gospodariile izolate neracordate la reteaua electrica pot cere de la stat, de astazi, cate 25.000 de lei pentru a-si cumpara si instala sisteme fotovoltaice. Peste 9.000 de gospodarii vor putea fi finantate.

- Modifiricarea legislației privind plata serviciilor medicale prin acordarea dreptului furnizorilor privați de a incasa bani din sistemul public de sanatate va aduce beneficii reale pentru pacienți, da asigurari Adriana Cotel, președintele CNAS.Citește și: Ecaterina Andronescu, NIMICITA de…

- Vești imense pentru toți romanii asigurați prin Casa Naționala de Sanatate. Mai multe teste ar putea deveni gratuite in viitorul apropiat. Totul este prevazut intr-o inițiativa legislativa , aflata in dezbatere la Parlament. Este vorba despre screening-ul medical. Acesta cuprinde mai multe teste primare…

- Informație extrem de importanta pentru romanii care muncesc sau intenționeaza sa plece in Marea Britanie! In timp ce englezii sunt tot mai mult preocupați de problematica Brexit-ului, autoritațile au anunțat ce se intampla cu romanii daca Anglia iese din Uniunea Europeana!

- Cum vor calatori romanii in Anglia dupa Brexit. Lista acte necesare pentru munca și turism. Afla care e lista de acte necesare pentru calatorie in Anglia. De ce acte au nevoie romanii care merg la munca și cei care merg in scop turistic, in Anglia, dupa Brexit.

- Conform unui sondaj INSCOP realizat in perioada 21 ianuarie – 5 februarie 2019, la comanda Fundatiei Konrad Adenauer, clasamentul increderii in institutiile interne este dominat de Armata, urmata de Biserica. La coada clasamentului se situeaza Parlamentul si partidele politice.

- Romania va avea un rol extrem de important in modificarea regulilor UE privind asigurarea mașinii. O spune chiar președintele Autoritații de Supraveghere Financiara, Leonardo Badea, care amintește ca țara noastra deține președinția Consiliului Uniunii Europene, poziție din care va intermedia inclusiv…

- ANAF a publicat duminica listele romanilor datornici la finalul anului 2018, atat persoane fizice, cat si persoane juridice. Pe aceste liste se regasesc cei care au acumulat datorii fiscale de cel putin 15.000 de lei, in perioada mentionata.