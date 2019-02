ANAF a creat un Institut de Mediere, pentru a-i ajuta pe cei cu datorii la stat. In loc sa puna li se puna poprire pe conturi, inspectorii ANAF ii invita pe datornici sa semneze o ințelegere, scrie capital.ro. Astfel, datoriile vor putea fi achitate prin plata eșalonata.

Masura este una binevenita, unii reprezentani ai oamenilor de afaceri susținand ca, in acest fel, ANAF are șanse mai mari de a colecta sumele restante, decat daca ar bloca conturi in care nu exista fonduri suficiente. Oamenii de afaceri sugereaza negocierea inclusiv in cazul in care vorbim despre milioane de euro, pe…