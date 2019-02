Stiri pe aceeasi tema

- Marii contribuabili cu datorii de pana la 500.000 de lei nu vor mai figura pe lista restantierilor publicata trimestrial de Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF), potrivit unui proiect de Ordin publicat joi. De asemenea, din lista datornicilor vor fi exclusi si contribuabilii mijlocii cu…

- Aseara, tarziu, in Monitorul Oficial al Romaniei Partea I numarul 101 8.II.2019, au fost publicate o serie de decizii semnate de primul ministru al Romaniei, Vasilica Viorica Dancila.Prima dintre ele, cu numarul 16, spune ca "Florin Ursu se elibereaza din functia publica de conducere de inspector general…

- Codul fiscal a fost actualizat, marți, cu modificarile care i-au fost aduse prin Ordonanța de Urgența a Guvernului (OUG) nr. 114/2018, ce a introdus mai multe schimbari legislative, potrivit site-ului Agenției Naționale de Administrare Fiscala (ANAF).OUG nr. 114/2018 a fost publicata in Monitorul ...

- In aceasta saptamana, Guvernul Dancila a decis sa-l inlocuiasca pe Ionuț Mișa din funcția de președinte al Agenției Naționale de Administrare Fiscala. In locul sau a fost numita Mihaela Triculescu.In cadrul unui comunicast de presa, Guvernul a anunțat ca „Mihaela Triculescu este economist…

- In 28 noiembrie, Camera Deputatilor a adoptat, in calitate de for decizional, legea potrivit careia soferul poate depune la Politia Rutiera dovada inlocuitoare a permisului din momentul eliberarii ei, scrie agerpres.ro. "Conducatorul auto poate depune dovada inlocuitoare a permisului de conducere…

- Contribuabilii care au depus Declaratia unica si care si-au acordat prin aceasta bonificatia, prin mentionarea la rd. 2, rd. 5 si rd. 8 ale lit. C. "Sumarul obligatiilor fiscale datorate”, a sumei aferente acesteia, beneficiaza de o bonificatie reprezentand 5% din suma datorata, daca achita cel putin…

- Pentru contribuabilii, persoane fizice, care achita pana la data de 15 decembrie 2018, inclusiv, obligatiile fiscale stabilite prin declaratia unica sau decizie de impunere anuala, dupa caz, bonificatia se acorda astfel: 1. Contribuabilii, persoane fizice, care au depus Declaratia unica si care si-au…

- Pentru contribuabilii, persoane fizice, care achita pana la data de 15 decembrie 2018, inclusiv, obligatiile fiscale stabilite prin declaratia unica sau decizie de impunere anuala, dupa caz, bonificatia se acorda astfel: 1. Contribuabilii, persoane fizice, care au depus Declaratia unica si care si-au…