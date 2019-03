Dupa mai multe tergiversari, astazi, in ședința ordinara a Consiliului Local Timișoara a fost votata lista cu tinerii care vor beneficia de parcele gratuite de la municipalitate pentru a-și ridica o casa. Concret, in plen a fost aprobat atat tabelul nominal ierarhizat dupa punctaj al solicitanților de teren, precum și atribuirea parcelelor validate conform unei […] Articolul Lista cu tinerii care vor primi teren gratuit de la Primaria Timișoara pentru a-și ridica o casa, in sfarșit votata a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .