- STIRIPESURSE.RO va prezinta proiectele de acte normative aprobate sau de care Guvernul a luat act in ședința Guvernului Romaniei din 12 martie 2019.I. PROIECTE DE LEGI 1. PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului intre Guvernul Romaniei si Guvernul Emiratelor Arabe Unite privind…

- Compania franceza Engie, care opereaza si pe piata din Romania in domeniul gazelor si al energiei electrice, a anuntat joi ca va iesi din circa 20 de tari in urmatorii trei ani, conform unui nou plan strategic pentru 2019-2021, scrie Reuters.

- Generali Pensii, companie care gestioneaza pensiile private a peste 730.000 de români, precizeaza ca și în varianta ramânerii definitive a prevederilor OUG 114, mai sunt clarificari de adus pe partea de legislație secundara. "Se iau în calcul, în mod evident, toate…

- Eurespal interzis. Eurespal, sirop de tuse pentru copii, dar și comprimatele pentru adulți, a fost retras de pe piața, la fel și alte medicamente ce conțin fenspirida. Medicii susțin ca administrarea de Eurespal la copii, dar și la adulți, poate provoca afecțiuni cardiace.

- Numarul de beneficiari de pensii de serviciu era, la finele lui decembrie 2018, de 9.184 persoane, in crestere usoara, cu 13 persoane, fata de finele lunii precedente, conform datelor centralizate de Casa Nationala de Pensii Publice (CNPP).Cei mai multi, respectiv 3.629, erau beneficiari ai…

- Poliția Rutiera a semnat un protocol cu CNAIR și va folosi radarele fixe din 2019. Sistemul funcționeaza cu ajutorul unor senzori montați în asfalt, care se declanșeaza la trecerea cu roțile din fața ale autovehiculului, deci camerele radar nu pot fi pacalite. În județul Cluj,…

- O mie de kilometri de autostrada vom avea peste peste doi ani anunța Compania de Drumuri. „Vom finaliza in urmatorii ani 350 de km de autostrada si 250 de km de cale ferata.” a declarat Viorica Dancila. Acesti kilometri de autostrada promisi sunt mai degraba utopici, scire digi24.ro. Si asta fiindca,…

- Majoritatea domeniilor schiabile din tara au fost deschise turistilor in ultima perioada. In ultimii ani, au fost amenajate mai multe partii noi, astfel ca romanii pot alege unde sa schieze in functie de dificultatea traseelor, de conditiile oferite de administratori sau de zona in care se afla.