Prezentam mai jos premiile atribuite in cadrul celei de-a 31-a editii a galei anuale organizate de Academia de Film Europeana (EFA), ce a avut loc sambata seara in orasul spaniol Sevilia.



Cel mai bun film - "Cold War"



Cea mai buna comedie - "The Death of Stalin"



European Discovery - Premiul FIPRESCI - "Girl", de Lukas Dhont



Cel mai bun documentar - "Bergman - A Year in a Life"



Cel mai bun lungmetraj animat - "Another Day of Life"



Cel mai bun scurtmetraj - "The Years"



Cel mai bun regizor - Pawel Pawlikowski ("Cold War")

…