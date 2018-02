Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Județean Cluj a aprobat lista celor 38 de drumuri județene pe care se vor executa in anul 2018 lucrari de intreținere curenta și periodica. Conform programului de lucrari aprobat de plenul forului administrativ județean, nu mai puțin de 70.000.000 de lei au fost alocați de Consiliul Județean…

- Lucrari de reabilitare și modernizare pe 304 km de drumuri, la Cluj FOTO/LISTA Consiliului Județean Cluj a aprobat luni, lista celor 26 de drumuri județene pe care se vor executa in 2018 lucrari complexe de modernizare și reabilitare. Potrivit Consiliului Judetean Cluj, este vorba de lucrari…

- Reunit in ședința ordinara, plenul Consiliului Județean Cluj a aprobat luni, 19 februarie a.c., lista celor 26 de drumuri județene pe care se vor executa in 2018 lucrari complexe de modernizare și reabilitare, in profunzimea drumului. Tot cu acest prilej, forul administrativ județean a aprobat și suma…

- Consiliul Judetean Prahova a aprobat in sedinta de saptamana trecuta bugetul pe 2018, in care sunt prevazute si fonduri pentru reabilitari ale unor drumuri judetene, amenajarea a sensuri giratorii si refacerea unor poduri si podete. 1. modernizarea si reabilitarea a 60,5 km de drumuri judetene identificate…

- Președintele Consiliului Județean Cluj, domnul Alin Tișe, a inițiat in vederea adoptarii in cadrul ședinței ordinare a deliberativului clujean din data de 19 februarie a.c., un proiect de hotarare care vizeaza introducerea unor restricții de circulație pe doua sectoare de drumuri județene in lungime…

- Reprezentanții administrației județene au avut un excedent bugetar, la final de 2017, de aproximativ 170 milioane lei. Excedentul bugetar vine și din faptul ca s-au depus proiecte europene, unde Consiliul Județean Timiș trebuie sa asigure cofinanțarea intr-un anumit procent, dar și pentru…

- STIRIPESURSE.RO va prezinta proiectele de acte normative adoptate sau de care Guvernul a luat act in ședința din 8 februarie 2018:I. PROIECTE DE LEGI 1. PROIECT DE LEGE privind modificarea și completarea Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței in familie, cu modificarile…

- BANI MULTI… Zeci de mii de vasluieni care locuiesc in mediul rural, satui de noroaie si bataie de joc, ar dori sa stie daca drumurile care trec prin satele lor vor fi modernizate. Se pare ca la nivelul Consiliului Judetean Vaslui se anunta o serie de licitatii, in primavara acestui an, licitatii care…

- Consiliul Judetean Alba a bugetat programul de lucrari pe drumuri si poduri pe acest an. Sunt amintite continuari de lucrari deja incepute, in acest sens fiind alocata suma de 10.989.930 lei, lucrari noi in valoare de 280.000 lei, dar si documentatii tehnice de proiectare, cu cheltuieli de 638.730 lei.…

- La aceasta ora, exista mai multe drumuri naționale inchise, iar inspectoratul General al Politiei Romane anunța ca in aceasta dimineața se vor face lucrari pe o autostrada importanta din țara.

- Consiliul județean Alba vizeaza reabilitarea, modernizarea și consolidarea a zeci de drumuri județene, pe anumite porțiuni, potrivit unui proiect de hotarare care va fi supus spre aprobare in ședința extraordinara din 1 februarie. Lucrarile vor incepe in acest an. Sumele sunt exprimate in mii lei: Modernizare…

- La sase saptamani dupa ce liderii din UE si-au dat binecuvantarea in vederea trecerii convorbirilor din cadrul Brexitului la alte viitoare aranjamente, exista temeri crescande legate de faptul ca Regatul Unit "nu este gata" sa finalizeze divortul, potrivit The Guardian . Problema cea mai spinoasa este…

- Bani pentru centrul de deseuri si drumuri judetene, dar nu si pentru aeroport. Pe ce se duce bugetul de dezvoltare al CJ Cluj pe 2018 Consiliul Judetean (CJ) Cluj a publicat proiectul de buget pentru acest an, ce urmeaza sa fie aprobat in luna februarie. Conform acestui proiect, bugetul general…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca la aceasta ora nu sunt semnalate drumuri nationale sau autostrazi cu circulatia oprita din cauza vremii nefavorabile si nici accidente rutiere care sa impuna restrictii de circulatie pe aceste artere. Pe mai multe tronsoane…

- Politia Romana anunta ca 15 drumuri judetene raman inchise din judetele Caras-Severin, Iasi, Vaslui si Tulcea. Restrictiile de tonaj instituite pe anumite sectoare de drumuri nationale din judetele Tulcea si Constanta au fost ridicate vineri, incepand cu ora...

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane a anuntat ca in aceasta dimineata sunt inchise 8 drumuri judetene. Situatia se prezinta astfel: Judetul Caras Severin: – DJ 608A Telescaun – Muntele Mic. Judetul Iasi: – DJ 244F Bohotin – ...

- Un numar de 8 drumuri judetene din Iasi, Caras Severin si Vaslui sunt inchise in aceasta dimineata din cauza viscolului, anunta Centrul Infotrafic. O garnitura de tren este blocata in continuare intre Constanta si Tulcea. In continuare sunt nealimentate cu energie electrica mai multe localitati din…

- Opt drumuri judetene din judetele Caras Severin, Iasi si Vaslui sunt, vineri dimineata, in continuare inchise, potrivit Centrului Infotrafic. De asemenea, zeci de localitati din 3 judete au ramas nealimentate cu energie electrica.

- Patru drumuri nationale din judetul Tulcea sunt in continuare inchise, la fel si 13 drumuri judetene din Caras-Severin, Vaslui si Tulcea, anunta Centrul Infotrafic. Intre Tulcea si Cataloi, pe DN 22, 12 autoturisme sunt inzapezite, iar pe calea ferata un tren este blocat din cauza viscolului. Centrul…

- Mai multe drumuri naționale și județene era inca inchise sau cu trafic restricționat, joi la pranz, din cauza viscolului. Potrivit Poliției, circulația rutiera la nivel national la ora 13:00, se prezenta astfel: Drumuri naționale inchise: 5 – In judetul Gorj, DN67C Transalpina este inchis intre Ranca…

- Judetul Tulcea se afla sub avertizare cod portocaliu de viscol si ninsoare. Din aceasta cauza autoritatil eau luat decizia inchioderii unor drumuri judetene. Potrivit ISU Delta au fost inchise urmatoarele drumuri judetene: DJ 222 C, Tulcea Murighiol Agighiol ;DJ 222, Tulcea Jurilovca 2 cantoane ;DJ…

- Peste 16.000 de abonati din 31 de localitati din judet nu au energie electrica din cauza conditiilor meterologice nefavorabile, au anuntat, joi dimineata, reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bacau. Potrivit informarii distribuitorului de energie electrica, sapte…

- Serban Leonard Iustinian este unul dintre cei mai tineri edili din judetul nostru. Avand elanul varstei si dorinta de a face lucruri marete, viceprimarul cu atributii de primar de la Vladesti, are planuri mari pentru anul ce tocmai a inceput. Lista proiectelor ce ar urma sa fie finalizata este una…

- Consiliul Judetean (CJ) Suceava va demara in acest an reabilitarea unui numar de 18 drumuri judetene, valoarea totala a proiectelor ridicandu-se la 95 de milioane de euro, a declarat marti, intr-o conferinta de presa, seful institutiei, Gheorghe Flutur. Presedintele CJ Suceava a precizat ca lungimea…

- MDRAPFE anunța semnarea a șase proiecte in valoare totala de peste 800 milioane lei (670 milioane lei fonduri europene). Concret, guvernanți gireaza astfel reabilitarea a circa 230 de kilometri de drumuri in județele Brașov, Covasna, Mureș, Sibiu și Vaslui. Read More...

- Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene (MDRAPFE) anunta semnarea a sase proiecte in valoare totala de peste 800 de milioane de lei, din care 670 de milioane de lei fonduri europene, pentru reabilitarea a circa 230 de kilometri de drumuri in judetele Brasov, Covasna,…

- MDRAPFE anunța semnarea a șase proiecte in valoare totala de peste 800 milioane lei (670 milioane lei fonduri europene), prin care se vor reabilita circa 230 km de drumuri in județele Brașov, Covasna, Mureș, Sibiu și Vaslui.Citeste si: Iohannis a SEMNAT! Inca o lege de importanta MAJORA, promulgata…

- Presedintele Consiliului Judetean Valcea, Constantin Radulescu, a semnat marti, 19 decembrie 2017, contractele de finantare pentru modernizarea, reabilitarea si asfaltarea a trei drumuri judetene destul de importante pentru judetul Valcea: DJ 678 , DJ 678 A si DJ 703 G. Valoarea celor trei contracte…

- Președintele Consiliului Județean Salaj, Tiberiu Marc, a semnat luni, 18 decembrie, la sediul Guvernului Romaniei, doua contracte de finanțare in cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, primul vizand reabilitarea drumului județean DJ 108D: Crișeni (DN 1H) – Cehu Silvaniei (DJ 196), km 0+000…

- Pe aceste drumuri au fost turnate covoare asfaltice pe o lungime de 3,4 km, respectiv 0,6 km, informeaza un comunicat al CJ. In cursul zilei de ieri a fost verificata si receptionata investitia realizata pe o lungime de 5 km pe DJ 248A, intre Voinesti si Slobozia. In perioada urmatoare, constructorii…

- Timisul primește aproximativ 150 de milioane de lei din Programul National de Dezvoltare Locala, banii fiind alocati pentru zece proiecte pe infrastructura rutiera. Pe lista sunt si doua drumuri extrem de importante pentru Timisoara: cel spre Mosnita Noua si cel spre aeroport.

- Implementarea proiectului presupune și modernizarea a 8 poduri ce fac parte din acest traseu, montarea de parapeți metalici, realizarea de totuare pentru podurile vizate, montarea de parapeți pietonali și peste 2000 de indicatoare rutiere.

