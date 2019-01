Stiri pe aceeasi tema

- Se spune ca pentru orice femeie cartea de vizita sunt unghiile. Procesul de ingrijire corecta al acestora este adeseori neglijat, mai ales in cazul doamnelor care merg periodic la un salon de manichiura. Medicul dermatolog Lavinia Cosma explica ce pasi trebuie urmati pentru a avea unghii sanatoase.

- Arderea caloriilor și procesul de slabire sunt dictate de ritmul în care funcționeaza metabolismul. Acesta poate deveni mai lent odata cu înaintarea în vârsta, dar și alimentația poate înrautați lucrurile.

- Sarbatorile de iarna țin de la Craciun pana la Sfantul Ioan, sarbatorit in fiecare an pe 7 ianuarie. Este o perioada bogata in obiceiuri in care reperele mai importante sunt Craciunul, Anul Nou, Boboteaza și Sfantul Ioan. Este o perioada in care meniurile sunt bogate și gustoase și cei mai mulți buzoieni…

- Iți dorești sa slabești, dar nu poți urma un stil de viața regulat și ți se face foame intre mese? Andreea Sava, de la Antena 3, iți propune 50 de alimente pe care le poți consuma și intre mese, dar care au puține calorii, sunt sanatoase

- Faptul ca unele persoane au metabolism lent, adica arderi mai puțin intense, nu este o poveste. Este cat se poate de adevarat. Exista o mulțime de factori care incetinesc metabolismul, de la unii genetici,...