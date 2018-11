Stiri pe aceeasi tema

- Lista celor 5.000 de proprietari acceptați in ”Programul de stimulare a eliminarii traficului bucureștean a autovehiculelor cu grad ridicat de poluare, prin acordarea de eco-vouchere” a fost publicata pe site-ul Primariei Capitalei, informeaza Mediafax.Primaria Municipiului București anunța…

- Lista celor 5.000 de proprietari acceptati in ”Programul de stimulare a eliminarii traficului bucurestean a autovehiculelor cu grad ridicat de poluare, prin acordarea de eco-vouchere” a fost publicata pe site-ul Primariei Capitalei.

- Cumparau imobile, terenuri, aveau culturi intregi de cannabis și grafice bine stabilite, orice pas era atent studiat, dar asta nu i-a ajutat in fața procurorilor DIICOT. (Angajeaza-te și caștiga 10.000$ lunar!) O rețea specializata in trafic ilicit de droguri de risc in forma continuata si detinere…

- Lista celor 6.000 de persoane care s-au inscris in programul prin care Primaria Capitalei ofera 5.000 de eco-vouchere in valoare de 9.000 de lei pentru achizitionarea de masini mai putin poluante in schimbul celor vechi, duse la casare, ori chiar electrocasnice si electronice noi, cu clasa energetica…

- 6.000 de bucuresteni s-au inscris online in ”Programul de stimulare a eliminarii din traficul bucurestean a autovehiculelor cu grad ridicat de poluare prin acordarea de eco-vouchere” organizat de Primaria Capitalei, anunta institutia. Inregistrarea in aplicatie s-a incheiat. "Vom acorda…

- Cu siguranța, multa lume iși aduce aminte de ”cutremurologul” Vergil Hincu, care a ingrozit intreaga Romanie cu prezicerile sale. (Angajeaza-te și caștiga 10.000$ lunar!) Acum este de negasit, iar Asociația de Proprietari a blocului din Galați unde locuia il cauta disperata. Recent, a pierdut un proces,…

- Joi incep inscrierile pentru eco-voucherele in valoare de 9.000 de lei oferite de Primaria Capitalei pentru stimularea eliminarii din traficul bucurestean a autovehiculelor cu grad ridicat de poluare. Astfel, de joi, bucurestenii se pot inregistra in aplicatia PEVAUTO, prin accesarea site-ului…

- Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale din cadrul Primariei Capitalei anunta ca peste jumatate din voucherele pentru cuplurile infertile inscrise in programul FIV, derulat de Primaria Capitalei, au fost acordate.