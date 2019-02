LISTA care ne ÎNGRIJOREAZĂ: noile tarife la distribuția de curent electric “Avand in vedere cresterea valorii prognozate a “costurilor rezultate cu plata impozitelor, redeventelor, taxelot si varsamintelor asimilate, stabilite conform legislatiei in vigoare sau de catre autoritatile locale”, cauzate de modificare procentului aplicat la cifra de afaceri realizata in anul 2018 de la 0,1% la 2%, consideram necesara efectuarea corectiilor aferente costurilor necontrolabile ale operatorilor de distributie si corectarea tarifelor de distributie valabile de la 1 martie 2019”, arata ANRE. La stabilirea corecției venitului reglementat aferent anului 2019, ANRE precizeaza ca… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

