Stiri pe aceeasi tema

- Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) a anunțat luni, 12 noiembrie, prin intermediul unui comunicat, ca la nivel national sunt disponibile peste 31.200 de locuri de munca, majoritatea fiind in Bucuresti si judetele Prahova si Dolj. Din totalul de 31.210 de posturi vacante, cele mai…

- Peste 35.700 de locuri de munca sunt vacante in intreaga tara, anunta Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM). Cele mai multe dintre acestea sunt disponibile in Bucuresti si in judetele Prahova si Dolj, scrie news.ro.Potrivit datelor furnizate de agentii economici privind…

- Potrivit datelor furnizate de agentii economici privind locurile de munca vacante, in evidentele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) ieri, 19 septembrie, erau inregistrate, la nivelul intregii țari, 29.690 locuri de munca, in județul Cluj fiind disponibile aproape 2.000. Situatia…

- Cele mai multe posturi sunt disponibile in București, Capitala fiind urmata de județele Prahova, Arad, Iași, Dolj, Cluj, Sibiu, Gorj, Timiș și Neamț. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- CODAS… Vasluiul se afla pe ultimul loc la platile electronice. Potrivit unui studiu efectuat de Netopia Payments, doar 0,2% din tranzactiile efectuate in primele sase luni provin de la persoane din judet. La polul opus, se afla Bucurestiul cu 42% din total, urmat de Cluj cu 12%, Timis (6%), Iasi (5%),…

- Potrivit datelor furnizate de agentii economici privind locurile de munca vacante, in evidentele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) vineri, 7 septembrie, erau inregistrate, la nivelul intregii țari, 25.460 locuri de munca, in județul Cluj fiind disponibile peste 1.100. Situația…

- Gabriela Firea, despre șefia PSD București: ”Știu cinci persoane carora Dragnea le-a promis funcția, daca ma ataca”, a spus primarul Capitalei, contestatara a liderului PSD Liviu Dragnea, caruia i-a cerut sa se retraga din fruntea partidului. Intrebata daca va candida pentru șefia PSD București, Gabriela…

- Comitetul Executiv Național al PSD a decis, sambata, organizarea de alegeri in 11 filiale județene, unde sunt președinți interimari, inclusiv la PSD București, unde președinte este Gabriela Firea. Potrivit unor surse politice, Dragnea a propus, in ședința CExN PSD, organizarea de alegeri pentru funcția…