- Partidul Plus, condus de fostul premier Dacian Ciolos, a ales lista celor 43 de candidati care vor reprezenta formatiunea politica la alegerile europarlamentare din 26 mai. Candidatii au fost alesi intr-o competitie interna, in care membrii partidului...

- Marți, 15 ianuarie 2019, la ora 19.00, s-a incheiat votul intern al tuturor membrilor PLUS pentru desemnarea candidaților partidului la alegerile europarlamentare. 43 dintre cei 152 de candidati PLUS (22 de femei și 21 de barbați) au trecut de prima etapa a evaluarii in interiorul partidului.Cei…

- Negocierile dintre USR si RO+ privind o candidatura comuna la alegerile europarlamentare din mai sunt intr-o faza extrem de avansata, sustin surse politice pentru Adevarul. Mai ramane doar ca partidul lui Dacian Ciolos sa fie inregistrat la tribunal, dupa ce in ultimul an a fost blocat in urma unor…

- Președintele USR, Dan Barna, nu exclude varianta unei liste comuna de candidați la europarlamentare cu partidul pe care il inființeaza Dacian Cioloș, declarand duminica, pentru MEDIAFAX, ca ”toate alternativele sunt in momentul de fața de masa” pentru constituirea unei alternative pe termen lung.”Toate…

- USR și-a stabilit, prin votul online de tip primaries al tuturor membrilor, candidații la alegerile parlamentare. Cap de lista va fi deputatul Cristian Ghinea, urmat de Clotilde Armand, consilier local Sector 1 și de Nicolae Ștefanuța, care lucreaza la Parlamentul European. Intrebat insa daca lista…

- Pe 22 noiembrie a.c. in Uniunea Salvați Romania – USR a inceput votul electronic pentru lista candidaților la europarlamentare, dupa Post-ul Alegeri interne in USR pentru lista candidaților la europarlamentare prin vot electronic secret apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- 'Este (alcatuirea de liste comune cu formatiunea lui Dacian Ciolos - n.r.) una dintre variantele pe care le avem in discutie, pe care le analizam. USR va fi, cu siguranta, in situatia sa propuna o alternativa credibila si consistenta pentru urmatoarele alegeri, cele europarlamentare sunt primul pas.…

- USR isi va anunta candidatii pentru alegerile europarlamentare cel tarziu in 29 noiembrie, primii 15 de pe lista urmand sa fie desemnati in cadrul alegerilor interne din partid, a precizat vineri, presedintele partidului, Dan Barna. "Candidatii ii veti sti cred ca pe 28 sau 29 noiembrie, practic,…