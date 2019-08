Lista candidaților pentru primul tur al alegerilor prezidențiale Primul tur al alegerilor prezidențiale are loc pe 10 noiembrie in țara, iar in strainatate intre 8 și 10 noiembrie. Daca niciunul dintre candidați nu a intrunit majoritatea voturilor alegatorilor se organizeaza al doilea tur, pe 24 noiembrie. Lista candidaților este deja una lunga, potrivit Mediafax. Pana la aceasta ora, 12 partide și-au lansat candidații in cursa pentru Cotroceni, iar intenția de a intra in lupta pentru cea mai important poziție in stat a venit și din partea uunor independenți, printre care Alexandru Cumpanașu, unchiul Alexandrei Maceșanu, fata rapita și ucisa in Caracal. … Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ion Cristoiu spune ca in cazul anunțului lui Alexandru Cumpanașu privind candidatura la prezidențiale, atacurile ce au urmat ii servesc scopului, ducandu-l de la statutul de unchi al Alexandrei, la cel de prezidențiabil, potrivit Mediafax.Citește și: PSD ridica miza: Functii de ministri pentru…

- Alexandru Cumpanașu, unchiul Alexandrei Maceșanu, a dezvaluit, in premiera, ca a avut o discuție telefonica cu Președintele Klaus Iohannis. Ce i-a transmis acesta despre cazul de la Caracal? Exista vreo legatura intre aceasta convorbire și decizia lui Cumpanașu de a candida la viitoarele alegeri prezidențiale?

- Sociologul Barbu Mateescu a declarat, in cadrul emisiunii „Adriana Nedelea LA FIX”, ca Alexandru Cumpanașu vrea sa candideze la alegerile prezidențiale și, in contextul cazului de la Caracal, „incearca sa devina cunoscut printr-un incident grav”. Alexandru Cumpanașu și-a manifestat intenția de a candida…

- Alexandru Cumpanașu candideaza la alegerile prezidențiale! Acum o saptamana anunța ca nu se gandeste la asa ceva. Alexandru Cumpanașu, unchiul Alexandrei Maceșanu, victima din cazul caracal, candideaza la alegerile prezidențiale. Asta deși la inceputul acestei luni, tot Cumpanașu afirma ca NU va candida!…

- Alexandru Cumpanașu, unchiul Alexandrei Maceșanu, fata violata, ucisa și incinerata de Gheorghe Dinca, la Caracal, a lansat, pe Facebook, o intrebare celor care ii urmaresc.Președintele Coliției Naționale pentru Modernizarea Romaniei (CNMR) i-a intrebat pe internauți daca este momentul sa…

- Alexandru Cumpanașu a oferit detalii neștiute din ancheta de la Caracal. In urma cu cateva zile a fost gasit un sac cu oase și cenușa despre care s-au spus ca sunt ale Alexandrei Maceșanu. Ei bine, se pare ca oasele nici nu au fost analizate.

- Ies la iveala noi informații legate de cazul crimelor din Caracal! Apar noi detalii, dupa ce unchiul Alexandrei Maceșanu, Alexandru Cumpanașu, a facut public numarul de telefon de pe care a fost sunata mama victimei.Concret, ies la iveala informații conform carora Gheorghe Dinca ar fi... Citește AICI…

- Reprezentanții USR au anunțat, luni, ca vor decide in Congresul partidului din 13 iulie asupra susținerii candidatului la alegerile prezidențiale. In termenul regulamentar, patru membri USR s-au inscris in competiția interna, printre care și președintele formațiunii Dan Barna. In paralel, USR negociaza…