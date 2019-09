Stiri pe aceeasi tema

- Alexandru Cumpanașu, Ramona Buynseels, Catalin Ivan și alți independenți iși depun, duminica, la Biroul Electoral Central, candidaturile pentru alegerile prezidențiale.Citește și: BREAKING - Laura Codruța Kovesi a fost desemnata procuror-șef al Parchetului European Alternativa pentru…

- Liderul PSD Viorica Dancila va depune, joi la BEC, candidatura la alegerile prezidențiale, incepand cu ora 12.00, potrivit unor surse oficiale. Theodor Paleologu iși va depune tot joi candidatura, de la ora 17.00, a anunțat PMP.Citește și: EFECTELE deciziei CCR: Birchall pierde Justiția, Fifor…

- Prezidentiabilii PNL si USR, Klaus Iohannis si Dan Barna, isi vor depune candidaturile in aceeasi zi, respectiv vineri, 20 septembrie. Prezidentiabilul UDMR Kelemen Hunor isi va depune candidatura sambata. De asemenea, Mircea Diaconu, candidatul ALDE-Pro Romania pentru Cotroceni, se va inscrie oficial…

- Liderul PSD Viorica Dancila va depune, joi la BEC, candidatura la alegerile prezidențiale, incepand cu ora 12.00, potrivit unor surse oficiale. Theodor Paleologu iși va depune tot joi candidatura, de la ora 17.00, a anunțat PMP, potrivit mediafax.Prezidențiabilii PNL și USR, Klaus Iohannis…

- Viorica Dancila va intra oficial in cursa de joi, iar Klaus Iohannis și Dan Barna, de vineri. Primul care și-a inscris candidatura a fost Viorel Catarama, care s-a inscris de astazi la alegerile prezidențiale. Prezidențiabilul PSD, Viorica Dancila, iși va depune candidatura la BEC joi, la…

- La intrebarea ”Pe cine votați in turul 1”, cititorii DC News au ales astfel: Viorica Dancila 41,8% (777) Ramona-Ioana Bruynseels 7,6% (142) Klaus Iohannis 12,4% (231) Dan Barna 3,4% (64) Kelemen Hunor 1,1% (21) Mircea Diaconu…

- 22 de romani vor sa ajunga in fruntea țarii, in fotoliul de președinte al Romaniei. Doua femei și douazeci de barbați. Aglomerație la aceste alegeri prezidențiale, așa cum nu a mai fost, iar asta poate dovedi ca funcția de președinte al Romaniei a devenit dezirabila in exces, ca paradis al implinirii…

- Ramona Ioana Bruynseels a avut o prima reacție dupa ce in spațiul public a aparut informația ca Dan Barna ar candidatul la prezidențiale din partea USR-PLUS. Candidata umaniștilor susține ca aceștia au...