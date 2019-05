Stiri pe aceeasi tema

- Statul roman a semnat miercuri acorduri pentru ajutoare in valoare totala de de 151 milioane de lei (circa 31 milioane euro) acordate unui numar de 8 firme care s-au angajat sa realizeze 9 proiecte de investiții in Romania, pe diverse domenii, de la bauturi racoritoare la piese auto.

- Intre 27 și 30 iunie, Street FOOD Festival se intoarce in Brașov. Daca vrei sa inchei bine prima jumatate a anului și vrei sa incepi cu noroc cea de-a doua, atunci trebuie sa mergi in Parcul sub Tampa. Vei gasi rețete care au calatorit din toate colțurile lumii ca sa ajunga la tine, muzica live, activitați…

- ​Antreprenorii IT din România se pot înscrie online la un program de incubare de afaceri destinat startup-urilor din domniul Big Data din țarile Uniunii Europene, pentru a câștiga finanțari de câte 100.000 de euro fiecare. Citește mai departe, consulta ghidul solicitantului…

- Mihaela Radulescu este prezentatoare la show-ul Ferma de la PRO TV dupa ce a fost in juriu la Romanii au talent. Cum incasarile din publicitate de 200 de milioane de euro anual sunt vitale pentru liderul de audiența din Romania, vedetele care aduc audiența sunt foarte bine platite, scrie DCbusiness.…

- ​Investitiile de tip venture capital au început sa se faca simtite si în rândul firmelor IT românesti. Cum functioneaza în plan local acest tip de fonduri si cum pot obtine startup-urile românesti astfel de investitii, ce criterii trebuie sa îndeplineasca si…

- Martisorul, un obiect-bijuterie prins intr-un snur alb cu rosu ce este oferit celor dragi pe 1 martie, a primit de-a lungul timpului semnificatii diverse, de la vestitor al primaverii la simbol al renasterii naturii. Traditia este inclusa in lista patrimoniului imaterial al UNESCO. Decizia de a include…

- Propunerea liderului PSD, Liviu Dragnea, și a senatorului Șerban Nicolae, ca rezerva de aur a Romaniei sa fie ținuta in țara, este puternic contestata. Cei doi au inițiat un proiect de lege pentru ca 95% din aurul țarii, adica aproape 100 de tone, sa fie pastrate in bancile de la noi. Acum, 60% din…

- In mai puțin de o luna, vom afla ce decizie au luat cei de la PSD, ALDE și PNL cu privire la un subiect de interes major. In cazul lui Victor Ponta sau Dacian Cioloș, lucrurile nu mai sunt un secret demult.