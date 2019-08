Stiri pe aceeasi tema

- ​Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat a publicat, marți, lista celor 10.000 de beneficiari care au fost admiși pentru finanțare în cadrul celei de-a doua sesiuni a programului Start-up Nation, 2018-2019. Citește mai departe, vezi lista și comenteaza pe StartupCafe.ro...

- Suntem incredintati ca integrarea Romaniei in structurile Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE) va aduce o contributie valoroasa acestei structuri, a declarat, miercuri, Paula Pirvanescu, secretar de stat in Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat (MMACA).…

- ​Opte firme IT cu capital românesc se vor extinde în SUA, unde vor crea peste 1.000 de locuri de munca, a afirmat, marți, Ministerul pentru Mediul de Afaceri, care a inclus pe lista și startup-ul UiPath, fondat la București, dar care are sediul central la New York, de ani buni. Citește…

- Cea de-a 23-a editie a Festivalului Filmului European a debutat, marti seara, la Teatrul National "I.L.Caragiale" din Bucuresti cu decernarea a doua premii de excelenta pentru actorii Dorina Lazar si Horatiu Malaele, potrivit news.ro."Se spune ca ce ramane dupa un om cand il scuturi este iubirea,…

- Gabriel Dorobanțu invața cantece de la radio, imita vedetele la moda și prezenta spectacole in fața parinților și a vecinilor. Viața profesionala i-a oferit o mulțime de satisfacții lui Gabriel Dorobanțu, interpretul cunoscutului șlagare, ”Hai vino iar”. Artistul marturisește ca și-a dorit de mic sa…

- Guvernul va prezenta la Forumul de Afaceri al Inițiativei celor Trei Mari (I3M) proiectul unui coridor feroviar de la granita cu Ungaria (Curtici) la malul Marii Negre (Constanța).In perioada 5-6 iunie 2019, la Ljubljana, Republica Slovenia, va avea loc cea de a doua ediție a Forumului de…