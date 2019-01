Lisabona se gândeşte la un al doilea aeroport pe fondul creşterii numărului de pasageri Guvernul portughez a dezvaluit marti un ambitios plan in valoare de 1,15 miliarde euro destinat extinderii actualului aeroport din apropiere de capitala Lisabona si, de asemenea, construirii unui al doilea aeroport, chiar daca studiul de impact asupra mediului cu privire la acest ultim proiect nu a fost inca finalizat, informeaza AP.

Operatorul aeroportuar ANA, Aeroportos de Portugal, concesionarul a 10 aeroporturi din Portugalia, va suporta nota de plata pentru adaptarea aerodromului militar de la Montijo, 30 de kilometri de Lisabona, in ideea de a pune la punct un aeroport civil capabil… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

