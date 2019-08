Lira sterlină, în pericol! Cea mai slabă cotație din ultimii 34 de ani Perspectiva unei ieșiri in dezordine este din ce in ce mai posibila declara analiștii aconsultați de publicația americana. La ora actuala posibilitatea unei ieșiri din blocul comunitara fara acord este de 30%, se spune intr-un sondaj de opinie la care au participat 13 banci, adica de trei ori mai mult decat rezultatul unui sondaj similat efectuat in februarie. Citește continuarea pe DC BUSINESS. Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

