- 'UE ramane in spatele Marii Britanii in incercarea de a evita cele mai grave efecte in fata unui scenariu (de Brexit) fara acord. Si, desi companiile (britanice) au cheltuit miliarde in planuri de contingenta pentru cazul unei lipse de acord, inca se confrunta cu obstacole, deoarece recomandarile…

- Comisia Europeana a reiterat ca este gata "sa se angajeze cu statele membre care ar fi cel mai afectate" de un Brexit fara acord, la care Boris Johnson spune ca este pregatit sa recurga pentru a se asigura ca Marea Britanie va parasi UE la 31 octombrie.Executivul UE analizeaza ce programe…

- Fostul ministru de externe britanic si actual deputat conservator Boris Johnson, sustinatorul unui Brexit 'dur', si-a consolidat marti avansul in cursa pentru succesiunea prim-ministrului Theresa May, castigand detasat turul al doilea de scrutin desfasurat in cadrul Partidului Conservator, transmite…

- Confruntarea, pe alocuri in forta, a pus fata in fata, timp de 90 de minute, cinci candidati conservatori. Patru dintre acestia au dat asigurari ca vor incerca sa renegocieze acordul de iesire a Marii Britanii din UE, document ce exclude insa redeschiderea negocierilor informeaza AFP. Ministrul…

- Partidul Conservator britanic organizeaza joi primul tur al alegerilor interne pentru desemnarea viitorului lider al formatiunii, care va deveni si prim-ministru al tarii, dupa ce Theresa May a demisionat de la conducerea executivului pe 7 iunie, transmit Reuters si dpa. Zece candidati s-au inscris…

- Comisia Europeana a prezentat miercuri proiectul de buget pentru anul viitor, in valoare de 168 de miliarde de euro, suma care include contributia Regatului Unit, informeaza AFP, transmite AGERPRES . Comisia a mentionat insa posibilitatea unei rectificari bugetare, in cazul realizarii unui Brexit fara…

- Comisia a mentionat insa posibilitatea unei rectificari bugetare, in cazul realizarii unui Brexit fara un acord intre Londra si Bruxelles. "Am constituit acest buget pornind de la principiul ca Regatul Unit va fi in continuare un stat membru cu toate drepturile si obligatiile", le-a explicat comisarul…

- Marea Britanie ar trebui sa incheie Brexit-ul pana la sfarsitul anului, fara un acord cu UE si fara sa plateasca cele 50 de miliarde de euro prevazute pentru iesirea din UE. Boris Johnson ar fi premierul ideal, dar negocierea cu Bruxelles-ul ar trebui incredintata lui Farage, poate deschizand proces.…