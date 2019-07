Lira, la cel mai mic nivel din ultimii 2 ani, din cauza amenintarii legate de un Brexit dur

Stiri pe aceeasi tema

- Moneda americana era cotata luni dupa-amiaza la 1,2258 dolari, cu 1% mai putin fata de ultima sesiune, situandu-se sub 1,23 dolari pentru prima data incepand din martie 2017.Lira s-a depreciat, de asemenea, cu 1,02% in raport cu euro, pana la 1,1016 euro.Moneda Marii Britanii…

- Orice Brexit fara acord ar fi o "tragedie" atat pentru Uniunea Europeana, cat si pentru Regatul Unit, dar blocul comunitar ramane angajat fata de acordul deja negociat cu Londra, a declarat marti prim-vicepresedintele in exercitiu al Comisiei Europene, Frans Timmermans. "Boris Johnson si-a…

- Finlanda a preluat luni de la Romania presedintia Consiliului UE si a adoptat sloganul "O Europa sustenabila - Un viitor sustenabil'". Promovarea "leadership-ului global in privinta actiunii climatice" al Uniunii Europene va fi tema centrala in timpul presedintiei finlandeze a blocului comunitar,…

- Directorul fondului de investitii Blackstone, miliardarul Stephen Schwarzman, a promis ca va dona suma de 150 milioane lire sterline (188,37 milioane de dolari) Universitatii Oxford, aceasta fiind cea mai mare donatie primita vreodata de celebra universitate britanica, transmite Reuters. Banii…

- Fostul ministru de externe britanic si actual deputat conservator Boris Johnson, sustinatorul unui Brexit 'dur', si-a consolidat marti avansul in cursa pentru succesiunea prim-ministrului Theresa May, castigand detasat turul al doilea de scrutin desfasurat in cadrul Partidului Conservator, transmite…

- "Indiferent de numele noului prim-ministru britanic, acordul este pe masa. Se poate accepta sau respinge", a declarat Jean Asselborn, ministrul luxemburghez de Externe. El a adaugat ca unele detalii ar putea fi renegociate, insa subiectele principale - inclusiv factura "divortului", solutia…

- Ministrul de Interne britanic, Sajid Javid, a anuntat, joi, ca a aprobat extradarea fondatorului WikiLeaks, Julian Assange, catre SUA, precizand ca acum instantelor judiciare le revine sa decida urmatorul pas in acest caz. Javid a declarat pentru BBC ca Assange (47 de ani) se afla "pe buna…

- Peste 750.000 de cetateni ai Uniunii Europene (UE27) au depus cereri in cadrul schemei de inregistrare a statutului pentru a ramane in Marea Britanie dupa ce aceasta tara paraseste blocul comunitar, a anuntat ministrul de Interne, Sajid Javid. Cei mai multi cetateni ai UE care s-au inregistrat…