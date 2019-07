Stiri pe aceeasi tema

- Deputata PSD de Suceava, Maricela Cobuz, a anunțat miercuri ca Guvernul a introdus la finalul lunii mai, la solicitarea Ministerului Sanatații, noi medicamente pe lista celor compensate și gratuite pentru pacienții cu afecțiuni oncologice și neurologice. Tot pentru a sprijinii pacienții cu afecțiuni…

- Guvernul a aprobat in sedinta de joi includerea a doua medicamente inovative in lista celor compensate si gratuite pentru pacientii cu afectiuni oncologice si neurologice. "In sedinta de Guvern de astazi ...

- Guvernul Romaniei a aprobat astazi Hotararea prin care modifica și completeaza HG nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei corespunzatoare medicamentelor de care beneficiaza asigurații, pe baza de prescripție medicala, in sistemul de asigurari sociale de sanatate, se arata

- Pacientii cu diabet de tip 2 au un risc mai mare de a dezvolta boli hepatice, potrivit unui studiu preluat luni de Press Association. Multi pacienti cu ciroza hepatica si cancer de ficat, afectiuni potential mortale, sunt diagnosticati tarziu, in faze avansate ale bolii, potrivit unui studiu desfasurat…

- Pana la 50% dintre pacientii oncologici care ajung sa faca radioterapie au nevoie de tratament cu scop paliativ. Ponderea ar putea fi mai mica, chiar sub 30%, daca pacientii ar ajunge la timp intr-un centru de specialitate.

- Aceștia pot gasi aici toate informațiile de care au nevoie, referitoare la boala lor, precum și la cele mai noi metode de testare și tratament. Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer (FABC) și MSD Romania au pus la dispoziția pacienților un nou instrument care furnizeaza informații avizate din…

- Situatie paradoxala in sistemul judiciar iesean. Patru pacienti care au recunoscut ca au dat mita unui medic de la Institutul de Boli Cardiovasculare au fost condamnati cu suspendare de Tribunal in timp ce medicul care ar fi pretins spaga a scapat, momentan, de pedeapsa. Pacientii au primit cate 10…

- Administrarea unor suplimente care contin doze mari de calciu poate creste riscul de deces la persoanele bolnave de cancer, potrivit unui nou studiu publicat in revista americana Annals of Internal Medicine, relateaza luni Press Association. Studiul arata insa ca un consum crescut de alimente care contin…