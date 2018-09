Stiri pe aceeasi tema

- Viticultorii vranceni ii cer ministrului Agriculturii, Petre Daea, sa le faciliteze dotarea cu utilaje agricole care sa le inlesneasca munca, potrivit declaratiilor presedintelui Federatiei Viticulturii din Vrancea, Manole Toader. ‘Ministrul Daea are o datorie fata de vranceni, fata de viticultura si…

- Culesul viilor a inceput mai devreme in acest an in exploatatiile din Vrancea, dupa ce caldura din vara a facut ca strugurii sa se coaca de timpuri, un alt factor care i-a grabit pe viticultori fiind aparitia mucegaiului de vie, a relatat, pentru AGERPRES, Stefan Caraba, patronul unei societati viticole…

- Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant a realizat un sondaj de opinie in randul angajatilor din sistemul de educatie privind situatia in care se afla in acest moment unitatile de invatamant din Romania. Lipsa materialelor didactice, precum si a mijloacelor moderne de predare, cum ar fi calculatoarele…

- Se apropie toamna și implicit momentul bilanțului pentru agricultori. Cum va arata agricultura in cifre o sa aflam spre sfarșitul anului. Insa pana atunci facem apel la experiența fermierilor pentru a cunoaște ce se intampla in teritoriu. De data aceasta vorbim despre viticultura și ne oprim in Urechești,…

- Livezile din judetul Vrancea sunt pline cu fructe, este supraproductie de prune, insa agricultorii nu gasesc zilieri pentru a culege din copaci. Astfel, localnicii au decis sa apeleze la claca si sa se ajute reciproc la culesul prunelor, intre rude si prieteni.

- O boala care a aparut din cauza precipitatiilor abundente din ultimele luni face ravagii in viile din sud-estul Romaniei. Este vorba o ciuperca, sute de hectare de vie din judetele Vrancea, Galati si Buzau fiind afectate, iar agricultorii spun ca tratamentele nu au efect. Viile sunt afectate de putregaiul…

- Mai multe plantatii de vita de vie din Vrancea sufera de mucegaiul care a cuprins strugurii in urma ploilor de luna trecuta. Mucegaiul se intinde rapid in toata plantatia, spun viticultorii, si nu poate fi tratat. El poate fi, insa prevenit, dar nu toti viticultorii dispun de banii necesari pentru a…