Stiri pe aceeasi tema

- Alianța Vestului formata din orașele Timișoara, Arad, Oradea și Cluj-Napoca se extinde cu orașe satelit. Dupa ce autoritațile locale din Deva au anunțat ca vor sa se alipeasca la aceasta alianța, a venit și randul celor din Petroșani. Municipiul Petroșani va fi un satelit al Aradului in Alianța Vestului.…

- Judecatorii din Tribunalul Constanta s au pronuntat in dosarul in care procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie Serviciul Teritorial Constanta au dispus trimiterea in judecata a lui Razvan Gabriel Trandafir, la data presupuselor fapte director general interimar al Autoritatii Navale Romane,…

- Tribunalul Constanta a acordat un nou termen, in dosarul in care fostul director general al CJAS Constanta, Dragos Poteleanu, este suspectat de luare de mita.Astfel, cauza a fost amanata pentru data de 10 octombrie.Dragos Poteleanu a fost trimis in judecata de procurorii din cadrul Directiei Nationale…

- Complexul Energetic Hunedoara recurge la vechile metode pentru a suplimenta stocurile de carbune de la termocentrale. Cum producția de huila de la minele din Valea Jiului este la un minim istoric, CEH a recurs la importuri de huila. La Mintia au avut loc revizii. Astfel, directorul general al CEH…

- Fostul premier, Dacian Ciolos, presedinte fondator al Miscarii Romania Impreuna, sustine ca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, incearca sa puna presiune pe dosarul legat de protestul din 10 august prin anuntul privind evaluarea activitatii manageriale a procurorului general Augustin Lazar, scrie…

- Angajata unei fabrici din Oraștie, care in luna iulie, și-a injunghiat șeful a fost trimisa in judecata pentru tentativa de omor. Dosarul a fost inregistrat pe rolul Tribunalului Hunedoara, insa deocamdata nu a fost stabilit un termen de judecata. Din dosar mai fac parte barbatul care a fost injunghiat,…