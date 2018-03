Lipsa poftei de mâncare. Ce faci când bebe n-are poftă de mâncare? Când trebuie să mergi cu el la doctor In primul rand, e bine sa lamurim ce inseamna un apetit sanatos, ca sa poti depista la timp eventualele nereguli. Prin urmare, cat ar trebui sa manance un bebelus? Cum apetitul nu e constant nici macar la adulti, nu te poti astepta ca micutul tau sa functioneze ca un robotel si sa pape zilnic cantitatea exacta de lapte si la orele cele mai convenabile. Adevarul e ca pofta de mancare a puiului tau va varia de la o zi la alta si de la o saptamana la alta. Acum sunt citite aceste articole Ca sa-ti faci o idee despre cat ar trebui sa-i dai sa manance, e bine sa stii ca, in general,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

- Nutriționistul Nicolae Hancu, membru de onoare al Academiei Romane și președinte de onoare al Federației Romane de Diabet, Nutriție și Boli Metabolice, ii indeamna pe romani sa consume zilnic iaurt, deoarece acesta poate avea efecte benefice pe mai multe planuri și face parte dintr-o alimentație sanatoasa.…

- Planetele nu ne decid viitorul. Viitorul este determinat la fiecare in parte de propriile alegeri individuale. Dar planetele pregatesc si aranjeaza scena in care evenimentele au loc si pun in miscare ceea ce este "scris in stele" la care se adauga intotdeauna liberul arbitru al fiecaruia. Din acest…

- DNA prezinta, miercuri, raportul de activitate pentru anul 2017. Evenimentul are loc la o zi dupa ce Codruta Kovesi a fost audiata de procurorii CSM, acestia dand aviz negativ cererii de revocare. Toader a anuntat ca nu va participa la prezentarea bilantului. Iohannis a confirmat prezenta.

- Tragedie fara margini pentru presa româneasca. Sorin Avram, fratele geaman al lui Liviu Avram, redactorul-șef adjunct al ziarului Adevarul, s-a stins din viața, duminica seara (25 februarie). Jurnalistul a decedat din cauza unor complicații pulmonare, survenit din pricina…

- Tarifele de referinta pentru politele auto obligatorii au fost publicate ASF a publicat tarifele de referinta pentru politele auto obligatorii, acestea fiind mai mari cu pâna la 15,5% pentru masinile detinute de persoane fizice. Conform unui comunicat al ASF, tariful de…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a publicat tarifele de referinta pentru politele auto obligatorii (RCA). Pentru persoane fizice tariful de referinta mediu este 756 lei, comparativ cu 692 lei conform tarifului de referinta anterior (+9%), iar pentru persoane juridice este de 1.752 lei comparativ…

- Oamenii legii, au efectuat, controale inopinate la 11 agenți economici și doua personae fizice, specializați in comercializarea produselor din carne și mezeluri. Ulterior, in cadrul verificarilor oamenii legii au depistat incalcari grave, privind regulile și normele sanitare, produsele din carnea și…

- Celine Dion (49 de ani) a vorbit intr-un interviu despre ultimii „trei ani de agonie“ din viata sotului si managerului sau, Rene Angelil, care a murit de cancer, la varsta 73 de ani, pe 14 ianuarie 2016.

- Horoscop zilnic. Iata horoscopul zilei pentru marti 20 februarie 2018. Orice situatie are o rezolvare, orice conflict are o solutie, mai ales daca alegi sa vezi lucrurile diferit si sa actionezi diferit, pentru succesul tau pe orice domeniu doresti. O perspectiva diferita iti poate schimba destinul…

- Fostul premier a vorbit despre dosarele care i s-au facut pe parcursul anilor, dar și despre incercarile procurorului "Portocala" de a "fabrica dovezi", accentuand legatura care exista cu Laura Codruța Kovesi. Procurorului șef al DNA urma sa i se termine mandatul in 2016, iar, pentru a fi renumita…

- Orice situatie are o rezolvare, orice conflict are o solutie, mai ales daca alegi sa vezi lucrurile diferit si sa actionezi diferit, pentru succesul tau. O perspectiva diferita iti poate schimba destinul spre bine oricand. Russell Grant, astrolog celebru cu experienta de peste 50 ani, autor…

- „Am zis-o de curand la ultima intalnire cu echipa de comanda a Politiei si tin sa subliniez inca o data, aici, intr-un cadru mai larg: am convingerea ferma ca in numar covarsitor politistii sunt oameni foarte bine pregatiti, de buna-credinta si fac aceasta meserie din vocatie”, a declarat Carmen…

- Oana Lis a avut parte de un adevarat șoc atunci cand cei doi tineri i-au estimat varsta, scrie click.ro. A ramas fara cuvinte atunci cand aceștia au spus ca are 48 de ani. Mai mult decat atat, concurenții au fost siguri ca varsta cumulata a Oanei și a lui Viorel Lis este una de 130-140 de ani. Revoltat…

- Cosmin Negru si Angelo Clement Dobroiu sunt frizerii care au tuns gratuit pacienți in varsta, la spitalul din Targu Jiu. Tinerii din Rovinari au vrut sa faca o bucurie batranilor pe care i-au tuns și barbierit, fara sa le ceara vreun ban. Cei doi au de gand sa mai faca astfel de gesturi și pentru copiii…

- Oana Lis si Viorel Lis au fost invitati in emisiunea „Guess my age- Ghiceste varsta”, chiar de Ziua Indragastotilor. Controversatul cuplu le-a dat batai de cap unor tineri care au fost nevoiti sa le ghiceasca varsta. Oana Lis a fost cea mai suparata, dupa ce acestia i-au spus ca arata de 48 de ani.

- Atunci cand vrei sa slabesti, este vital sa ai o alimentatie sanatoasa, sa te hidratezi si sa faci sport pentru a pierde kilogramele intr-un mod corect, scrie realitatea.net.De aceea, este important sa introduci in alimentatie cateva alimente care iti reduc pofta de mancare.

- Un funcționar public din Nigeria a fost suspendat din funcție dupa ce a declarat ca un șarpe a mancat 36 de milioane de naira (moneda nigeriana), echivalentul a 100.000 de dolari, scrie BBC News.

- Te-ai nascut luni: Vei face bani cam toata viata, insa niciodata nu iti vor fi de ajuns. Asa ca apogeul tau financiar va veni undeva pe la sfarsitul vietii, cand vei putea spune in sfarsit ca esti multumit cu ceea ce ai agonisit. Varsta apogeului financiar: 63 de ani. Te-ai nascut marti: Banii…

- Actrița Paula Ionescu a murit la varsta de 73 de ani. Ea a fost una dintre cele mai indragite actrițe ale teatrului din Brașov. Paula Ionescu s-a nascut in 12 iulie 1945 si a murit duminica, 11 februarie 2018, la varsta de 73 de ani. Anuntul a fost facut de reprezentantii Teatrului „Sica…

- Orice situatie are o rezolvare, orice conflict are o solutie, mai ales daca alegi sa vezi lucrurile diferit, sa actionezi diferit si sa traiesti in aliniere cu legile Universului. O perspectiva diferita iti poate schimba destinul spre bine si succes. Russell Grant, astrolog celebru cu experienta…

- O metoda evidenta de a castiga niste bani in plus este sa nu mai cumperi cafea in fiecare zi si sa-ti faci de acasa. Renunta la sala deoarece un abonament pe un an la o sala de forta te poate costa chiar si 600 de euro (50 de euro pe luna). Asta nu inseamna sa nu mai faci sport, ci poti sa alergi in…

- O femeie din Japonia a reusit sa supravietuiasca abuzurillor venite din partea bunicului cu care locuia si, acum, la 20 de ani, a povestit drama prin care a trecut. Barbatul o infometa si nu o lasa se se atinga de mancare. Tanara ajunsese sa cantareasca 16 kg.

- Copiii care inca nu au implinit un an, și care sunt hraniți cu fructe și legume, vor prefera aceste alimente și dupa varsta de șase ani. Așadar, haideți sa vedem ce alimente ar trebui sa consume copiii care inca nu au ajuns la varsta de un an.

- Muzeul Național al Literaturii Romane și Moara de hartie va invita joi, 8 februarie 2018, ora 19.00, la sediul MNLR din Str. Nicolae Crețulescu 8 (in spatele Bisericii Albe), la lansarea unui marțișor literar aparte – Cartisorul de Autor Nichita Stanescu. Carțișorul de Autor Nichita Stanescu a fost…

- Hipertensiunea arteriala este una dintre cele mai comune probleme de sanatate și poate aparea oricand. Afla care este valoarea normala a tensiunii, in funcție de varsta, scrie realitatea.net.

- Vladimir Draghia s-a transformat enorm de cand este concurent la Exatlon! De o luna a avut nevoie actorul pentru a reveni la corpul pe care il avea pe vreme cand practica sporturi de performanta. Actorul este plin de patratele, iar schimbarile se vad si pe chipul sau. Vladimir Draghia este tras la fata,…

- Imbatranirea ne afecteaza pe toți, mai devreme sau mai tarziu. De aceea, dupa varsta de 40 de ani, este necesar sa incepem sa tragem folos din anumite remedii pe care le regasim in natura și care ne-ar putea ajuta sa ne menținem funcțiile cognitive in forma pana la o varsta venerabila. Pe langa aceste…

- Rihanna a fost prezenta recent la Gala de decernare a Premiilor Grammy 2018. In cadrul evenimentului, vedeta a urcat pe scena si a sustinut un super show. Din pacate, unii fani ai artistei au fost inselati de mica burtica pe care artista a afisat-o si au tras concluzia pripita ca aceasta ar putea astepta…

- Daca vrei sa stii cum iti merge saptamana viitoare la capitolul dragoste, citeste Horoscop dragoste. Horoscop zilnic. Chiar daca la prima citire poti sa nu recunosti situatia descrisa zodiei tale, reciteste cu atentie, citeste printre randuri. Sfatul primit este ce ai nevoie sa auzi astazi,…

- Concurentii de la Exatlon lupta si pentru mancare. Sunt probe unde echipa castigatoare primeste mancare snitele, carnati, sucuri si salate, uneori chiar si desert. Telespectatorii ii pot vedea pe concurentii infulecand cu pofta alimentele castigate. Cu toate acestea, toata lumea s-a intrebat ce mananca…

- Fondatorul lantului de magazine de mobila IKEA a murit la varsta de 91 de ani. Ingvar Kamprad s-a stins in locuinta sa din sudul Suediei, inconjurat de familie. A transformat o mica afacere intr-un imperiu global in domeniul mobilierului si decoratiunilor.

- Printr-o nota interna transmisa la inceputul acestei luni angajatilor din subordine si intrata in posesia „Adevarul”, primarul Timisoarei, Nicolae Robu, avertizeaza ca incepand cu data de 16 ianuarie se fac zilnic controale pentru respectarea programului de lucru, urmand ca in functie de prestatia fiecarui…

- Nu, nu toate alimentele sunt la fel. Este și normal sa fie așa. In organismul nostru se produc o mulțime de procese chimice deci e normal sa fie influențate de substanțele pe care le introduci in...

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, nu va accepta, la CEx-ul de luni, revocarea ministrului de Interne, Carmen Dan, pentru ca si-ar pierde autoritatea in partid, sustin surse din PSD pentru „Adevarul“. Dragnea este hotarat sa supuna la vot o noua demitere a propriului premier, caz in care s-ar astepta ca Mihai…

- Increderea de sine poate fi un lucru fragil. Tocmai din acest motiv, este foarte important sa știi de fiecare data cum sa capeți noi forțe și sa depașești orice fel de obstacol. Iar totul incepe cu modul in care te privești, care e tonusul tau psihic și cat de ușor iți e sa te descurci in fața fiecarei…

- Shahida Shahid a consumat un hamburger de la Almost Famous Burgers, din orasul Manchester, conform Daily Mail. Fata era alergica la produsele lactate si a decedat dupa ce a mancat un hamburger care continea carne de pui gatita in lapte batut. A murit FULGERATOR la 28 de ani in timp ce canta.…

- BERBEC Esti agresiva, impulsiva si foarte zgomotoasa, iar lipsa de complezitate determina oamenii sa se intrebe daca esti sau nu o persoana ipocrita. Toata lumea incearca sa-si dea seama ce gandesti, dar adevarul este, de fapt, nimic. Esti atat de superficiala incat nu arati nimic altceva…

- Cu totii am trecut prin asta: mancam normal in timpul zilei, apoi, dintr-o data, totul o ia razna si ne trezim ca dam comanda de pizza la ora 10 seara! Ei bine, se pare ca exista o explicatie stiintifica pentru acest tip de comportament: un studiu&nb

- O mama de 23 de ani, din Liverpool, a scris un mesaj emotionant, acolo unde le multumea tuturor pentru suportul oferit. Kirsten Hawksey a fost diagnosticata cu leucemie, iar sansele la viata au fost minime.

- Nicolai Tand, unul dintre cei mai indragiți chefi din Romania, a pregatit masa pentru cei peste 30 de copii veniți pentru prima data in viața intr-o vacanța. Incantarea a fost cuvantul care a descris cel mai bine experiența celor mici.

- De ce mint copiii de 2-3 ani La aceasta varsta copiii mint in general doar negand ceva ce au facut. Uneori ei nu pot distinge intre realitate si fantezie, mai ales ca memoria copilului este inca de scurta durata. De asemenea, ei invata deja ca unele comportamente ii dezamagesc pe parintii lor, asa ca…

- Cu toții ne dorim sa fim mai supli și mai sanatoși, dar deciziile mari, cum este cea de a elimina definitiv zaharul sau de a ne face un abonament full-time la sala ne sperie, de cele mai multe ori. In plus, odata ce entuziasmul acestor decizii trece, ne reintoarcem la fel de rapid la vechile obiceiuri.…

- Oriunde ne uitam, suntem inconjurati de culori. Stim deja ca nuantele ne influenteaza starea de spirit, dar se pare ca acestea au un impact si asupra poftei de mancare. In timp ce alimentele rosii si portocalii pot stimula foamea, cele albastre o pot suprima.

- Copiii au nevoie de somn pentru a se dezvolta armonios. Studiile arata ca cei care nu dorm suficient pot avea probleme comportamentale si de învatare care le afecteaza viata pentru totdeauna. Pentru copii, este deosebit de important somnul, spun specialistii de la Harvard, pentru…

- Copiii au nevoie de somn pentru a se dezvolta armonios. Studiile arata ca cei care nu dorm suficient pot avea probleme comportamentale si de invatare care afecteaza viata copilului pentru totdeauna.

- Lipsa de informatii despre profilul consumatorului din mediul rural si interesul companiilor din retail, banking si telecom pentru acest consumator au trimis agentia de studii si cercetare de piata in zona rurala pentru a realiza primul studiu dedicat consumului de la sate. „Din discutiile…