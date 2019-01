Stiri pe aceeasi tema

- "Un punct foarte, foarte important spunem noi si cred ca si asteptat este cel legat de introducerea unui mecanism ce are in vedere protejarea populatiei si a firmelor care au credite prin impozitarea activelor financiare ale bancilor in cazul unui nivel al ROBOR-ului mai mare de 2%. Stim cu totii…

- ”Avem nevoie de mana de lucru din tari terte (din afara Germaniei si Uniunii Europene) pentru a asigura prosperitatea si a ne putea ocupa locurile de munca” vacante, a subliniat ministrul de Interne, conservatorul bavarez Horst Seehofer, miercuri, la finalul unui consiliu de ministri.Cu…

- Italia mai are putin timp la dispozitie sa isi modifice proiectul de buget pentru 2019 si sa evite masuri disciplinare din partea Uniunii Europene, a avertizat luni vicepresedintele Comisiei Europene, Valdis Dombrovskis, in timpul unei audieri parlamentare la Strasburg, transmite Reuters.

- Deputatul PSD de București Beatrice Tudor a declarat ca Președintele Romaniei are obligația de a lamuri cat mai rapid și cat mai complet acuzațiile de plagiat pe care fostul Ministru al Educației, senatorul Liviu Pop, le-a adus proiectului “Romania Educata”. In plus, ea a semnalat și faptul ca mai…

- Uniunea Naționala a Transportatorilor Rutieri din Romania (UNTRR) solicita Guvernului, Ministerului Finanțelor Publice (MFP), Ministerului Afacerilor Externe (MAE) și Autoritații de Supraveghere Financiara (ASF) desecretizarea scrisorii primite de la Comisia Europeana (CE) in data de 19 iulie 2018 și…

- Patronatul cere desecretizarea scrisorii primite de la CE in 19 iulie si mentinerea legislatiei actuale RCA, avand in vedere decizia Consiliului Concurentei din 4 decembrie. Autoritatea a anuntat, in 4 decembrie, ca a sanctionat, cu o amenda de 53 milioane euro, noua companii de asigurari…

- Una dintre cele mai suprinzatoare stiri este faptul ca VW pierde peste 42% din vanzari pe intreg teritoriul Uniunii Europene. De vina pentru aceasta problema este lipsa motorizarilor care sa corespunda normelor WLTP recent intrate in vigoare in Europa. Cum spuneam…

- Saracia a ajuns la cote maxime. Tot mai mulți ungheneni iși scot lucrurile in strada, in speranța ca vor putea sa le vanda. Strada Vasile Alecsandri din Ungheni, ce leaga stația de autobuze de piața centrala, se transforma, mai ales in zilele de joi și duminica, intr-un imens magazin de obiecte de mana…