- Familia tanarului care a fost electrocutat in timp ce lucra la un bloc in construcție, situat pe strada Ana Aslan din Alba Iulia, a lansat un apel pentru ajutor financiar. Acesta se afla la un spital militar din Belgia, unde i-a fost salvata viața, in condițiile in care are arsuri pe 65 % din suprafața…

- Ziarul Unirea Mircea Trifu, consilier local A.N.A. – “Blocul Turturica”, un veșnic troc electoral pentru locuitorii cartierului Arnsberg Mircea Trifu, consilier local A.N.A. – “Blocul Turturica”, un veșnic troc electoral pentru locuitorii cartierului Arnsberg De peste 30 de ani, veșnica conducere a…

- Unchiul Alexandrei Maceșanu spune ca familia sa a fost anunțata de procurori ca saptamana viitoare, luni și marți, vor fi reconstituite cele doua crime din Caracal, recunoscute de Gheorghe Dinca. Alexandru Cumpanașu precizeaza, intr-o postare pe Facebook, ca nu se știe daca reconstituirile vor cuprinde…

- Familia jurnalistului Vali Suciu a transmis ca cei care vor sa-și ia un ultim ramas bun de la acesta pot merge, in priveghi, luni și marți, la capela “Corona”, in incinta cimitirului din apropierea garii din Alba Iulia. Inmormantarea va avea loc miercuri, 11 septembrie 2019, la ora 13.30. Va reamintim…

- Ministerul Apararii Naționale – UM 01684 Alba Iulia – informeaza ca miercuri, 11 septembrie, vor fi sesiuni de distrugeri cu material exploziv real și de trageri in poligonul Micești. Locuitorii din Alba Iulia sunt atenționați sa evite zona. ”In data de 11.09.2019 intre orele 08:00-14:00 și 19:00-23:00…

- Locuitorii din Alba Iulia care stau la bloc vor putea participa, din toamna, la un concurs inedit organizat de Primarie. Proprietarii de apartamente sunt invitati sa se inscrie in competitia „Alba Iulia curata” si sa se implice in actiunile de curatenie a scarii in care locuiesc si a domeniului public…

- Ziarul Unirea Oamenii Albei Iulia acum 100 de ani. Cum se imbracau și cum traiau locuitorii cu dare de mana și țaranii Ca orice alt oras, Alba Iulia a avut o istorie si in ceea ce priveste oamenii si modul de viata al acestora. In primii ani de dupa 1900 Alba Iulia nu putea fi arbitrul modei, dar locuitorii…

- Locuitorii din Alba Iulia sunt atenționați ca, in perioada 7-8 august, sunt sesiuni de distrugeri cu exploziv material real, iar accesul este interzis in vecinatatea poligonului din Micești. In perioada 5-9 august, se executa distrugeri cu exploziv material real in poligonul de tragere de garnizoana…