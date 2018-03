Stiri pe aceeasi tema

- Putin peste 15% dintre millennials considera ca absolventii de studii superioare din tara sunt pregatiti pentru viata profesionala, potrivit unui studiu Deloitte. In ciuda acestei realitati, 75% dintre studentii romani isi doresc sa-si continue educatia post-universitara, comparativ cu 39% in Europa…

- Doar 15,6% dintre millennials sunt de parere ca absolvenții de universitate din țara sunt pregatiți pentru viața profesionala. Cu toate acestea, 75% dintre studenții romani iși doresc sa-și continue educația post-universitara, comparativ cu 39% in Europa Centrala și de Est, arata raportul Deloitte Primii…

- In formarea caracterelor oamenilor ce compun o societate, cei 7 ani de acasa sunt esentiali.La acestia se adauga anii petrecuti in bancile scolilor iar pentru o mica parte dintre tineri, si anii petrecuti in bancile universitatilor. Aici se primeste educatia: in familie si in scoala… desi scoala…

- Un barbat turc a primit vineri 53 de pedepse cu inchisoarea pe viata pentru un atac cu bomba din 2013 in apropierea granitei cu Siria, soldat cu moartea a 53 de persoane, a relatat vineri agentia nationala de presa Anadolu, preluata de dpa si AFP. La 11 mai 2013, o explozie extrem de violenta…

- Gigi Becali are discursul unui om spasit, care, dupa atatia ani de fotbal, isi da seama ca nu se poate bate de la egal la egal cu marile forte ale Europei. Umilit de Lazio, finantatorul FCSB a si-a facut mea culpa pentru declaratiile date inaintea returului, apoi a transmis ca, in sfarsit, s-a convins…

- Ionut Scutaru (40 de ani) a fost abandonat de mama la casa de copii pe cand avea un an, fiind crescut intr-un centru de plasament. Tanarul a trecut peste umilintele si privatiunile la care a fost supus si isi creste singur cei doi copii, continuandu-si studiile pentru a-si implini visul de a se angaja…

- „Lipsa mare de sange! Cererile din spitale sunt in crestere, stocul unitatii este aproape de epuizare, pacientii asteapta o picatura de Viata de la noi. Astazi au donat 31 de persoane, in conditiile in care este nevoie zilnic, cel putin, de 80 de donatori. Va asteptam sa va alaturati echipei noastre!",…

- Ziua de 8 Martie este dedicata lor, supereroinelor din viata ta: mame, sotii, iubite, bunicute, surori, colege. Cu aceasta ocazie le aratam multumirea si recunostinta prin flori si cadouri, multa dragoste si atentie.

- Experiența de viața, educația, contextul și micile detalii formeaza mereu marile caractere. La aceasta lista se poate adauga insa și profilul astrologic al fiecarei persoane. In mod evident, fiecare zodie este reprezentata de cateva trasaturi care o fac unica. Iar astazi vorbim despre una dintre zodiile…

- Verișorul lui Ed Sheeran, regizorul Murray Cummings pregatește un film despre documentar despre viața artistului. Documentarul se intituleaza “Songwriter” și va prezenta povestea lui Ed Sheeran inca de la incputul carierei, cand acesta era doar un simplu baiat. “Ideea filmului este de a fi acolo atunci…

- In numarul de vineri al ziarului ‘Viata medicala’, conducerea Spitalului Judetean de Urgenta a publicat un nou anunt de scoatere la concurs a mai multor posturi de medici cu norma intreaga, sperandu-se astfel sa acopere deficitul de medici ce activeaza la cea mai mare unitate spitaliceasca din judet.…

- BERBECAveți succes in toate activitațile casnice. Posibil sa primiți o suma importanta de pe urma unei afaceri și sa va faceți planuri de viitor impreuna cu partenerul de viața.TAURPosibil sa primiți o mana de ajutor de unde nu va așteptați.

- Cantareata Celine Dion a povestit intr-un interviu televizat detalii despre ultimii ani din viata sotului ei, Rene Angelil, o perioada extrem de dificila, descrisa de artista canadiana drept "trei ani de agonie", informeaza public.fr.

- Stela Popescu, cea mai iubita actrita a teatrului romanesc de revista si una dintre prezentele minunate ale cinematografiei noastre, ne-a parasit fulgerator. Actrita, in varsta de 81 de ani, a fost gasita in casa de fiica sa moarta in casa.

- Randi a oferit un interviu in exclusivitate pentru Antena Stars si a vorbit despre viata personala, despre cariera, dar si despre infidelitate! A inselat sau a fost inselat? Randi a dezvaluit si ce planuri are!

- Cantareața de muzica populara Maria Constantin a facut declarații despre viața sa personala la o emisiune TV. Interpreta de muzica populara Maria Constantin a finalizat, in luna ianuarie a acestui an, divorțul de omul de afaceri Marcel Toader . Dupa separarea de acesta, vedeta iși vede liniștita de…

- Intreg municipiul Alba Iulia, și nu numai, este alaturi de Adrian Vințan, tanarul de 31 de ani, bolnav de cancer de piele. Și asta o demonstreaza impactul incredibil pe care l-a avut campania de strangere de fonduri pentru tratamentul care-i poate reda șansa la viața. In doar aproximativ trei saptamani…

- Turcia ar trebui sa anuleze decizia de condamnare pe viata a trei ziaristi renumiti, acuzati de legaturi cu tentativa de lovitura de stat din iulie 2016, au afirmat vineri experti ai ONU si OSCE in domeniul libertatii presei, relateaza Reuters. 'Aceste sentinte dure sunt inacceptabile si un atac…

- Pune in fiecare noapte sub pat un pahar plin cu apa, chiar inainte de culcare, scrie spynews.ro. Este uluitor ce se intampla daca vei face asta. Citeste si Trucuri simple sa scapi de energiile negative din casa ta. Le poti aplica si la birou Aceasta este o tehnica prin care vei indeparta…

- Csaba Azstalos a precizat ca, in ceea ce priveste situatia copiilor cu autism, CNCD a avut o serie de plangeri referitoare la accesul acestora la educatia de masa, fiind date sanctiuni cu amenda contraventionala si fiind castigate si procese in instanta. "Confirm realitatea dificila cu care se confrunta…

- Un barbat in varsta de 73 de ani și fiul sau in varsta de 43 de ani, ambii din Farau, sunt cercetați de polițiști dupa ce au taiat, fara drept, 14 arbori de pe proprietatea lor personala. Potrivit IPJ Alba, la data de 9 februarie a.c., politistii Secției 4 Poliție Rurala Ocna Mureș au identificat […]

- Elena Udrea spune ca nu a reușit sa iși termine cursurile de master din lipsa de timp dar și pentru ca nu se afla in starea de spirit necesara pentru a studia teologia. Fostul demnitar precizeaza și ca s-a inscris la cursuri din pasiune, pentru ca dorea sa invețe. Elena Udrea a precizat ca ii pare rau…

- Fostul ministru al Sanatatii Vlad Voiculescu comenteaza, miercuri, intr-un mesaj pe Facebook, masurile luate in sistemul public – blocarea angajarilor, plafonarea indemnizatiilor si reducerea cheltuielilor – si afirma ca, in sanatate, acestea vor duce la decesul a ”sute si mii de oameni” in…

- Portretul promoției 2030 Copiii de gradinița din ziua de astazi vor termina școala mai bine pregatiți pentru viitor dacă aceasta le va oferi o bază emoțională și socială solidă, dezvoltata intr-un mediu de învățare personalizat, potrivit concluziilor unui studiu internațional realizat de Microsoft…

- Fostul ministru al Sanatatii Vlad Voiculescu comenteaza, miercuri, intr-un mesaj pe Facebook, masurile luate in sistemul public – blocarea angajarilor, plafonarea indemnizatiilor si reducerea cheltuielilor – si afirma ca, in sanatate, acestea vor duce la decesul a ”sute si mii de oameni” in spitale…

- Un singur participant, pensionar, s-a aratat foarte pesimist și considera ca risca sa ramana fara sursele de venit necesare traiului de zi cu zi pe fondul creșterii prețurilor, impozitelor....

- Valentin Popa, propus pentru portofoliul Educatiei Nationale, a declarat luni, la audierile din comisiile parlamentare de specialitate, ca scoala se transforma intr-o corvoada, avand in vedere ca elevii urmeaza 17 discipline si 34 de ore pe saptamana. "17 discipline si 34 de ore pe saptamana…

- Zilele de 9 martie, 30 aprilie, 24 decembrie și 31 decembrie 2018 vor fi considerate zile de odihna, urmind a fi recuperate, informeaza NOI.md. O hotarire in acest sens a fost aprobata de Executiv, la propunerea Ministeruui Sanatații, Muncii și Protecției Sociale. Cele patru zile considerate de odihna…

- 17 martie 2017 a ramas in memoria oamenilor din Tazlau ca o zi neagra, cand un om de 71 de ani a fost batut cu parul de un tanar de 29 de ani. Loviturile au bagat victima in spital, la Iași, unde a și murit din cauza lor. In acest moment, agresorul se afla in arest la domiciliu, condamnat fiind de Tribunalul…

- Tragedia a avut loc intr-o localitate din Mexic, iar in urma accidentului feroviar, cel putin cinci oameni si-au pierdut viata. Trenul a deraiat intr-o suburbie dens populata a capitalei Mexicului, Ciudad de Mexico, au anuntat autoritatile locale, citate de Reuters.

- Apa este mediul in care au loc toate procesele biochimice și, poate, cel mai neglijat nutrient. 2/3 din organismul uman este alcatuit din apa – fara apa, organismul nu rezista mai mult de patru zile. Daca fara alimente putem trai saptamani intregi, fara apa nu exista viața, ceea ce spune multe despre…

- Relatia ”Reginei Sprancenelor” cu Adrian Cristea, ”Printul”, asa cum este cunoscut la noi, nu pare sa mai aiba sanse de reusita, iar celebra artista in domeniul make-up si beauty a vorbit despre incercarile din viata ei.

- BERBEC: Din punct de vedere amoros aceasta zi incepe bine pentru tine. Ai discuții importate in legatura cu o vacanța cu persoana iubita și cu familia. Trebuie sa eviți certurile pentru ca riști sa strici relațiile. TAUR: Ar trebui sa te ocupi mai mult de familie. Ai discuții…

- Ea este noua iubita a unui celebru fotbalist din Liga 1. Claudiu Herea, pentru ca despre el este vorba, nu o duce deloc prea bine in viața profesionala la echipa sa Sepsi Sf. Gheorghe, insa marcheaza in cea personala.

- Fara telefoane mobile in timpul orelor, fara sanctiuni pentru lipsa uniformei, iar notiunea de elev de serviciu dispare. Acestea sunt noutatile noului regulament cadru de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar, a anuntat, zilele trecute, pe Facebook, ministrul Educatiei,…

- Osorio Chong a facut acest anunt in cadrul unui discurs tinut la Ciudad de Mexico, unde a participat si presedintele mexican Enrique Pena Nieto, care l-a numit pe Chong in functie in 2012. Presedintele Nieto a declarat ulterior ca Alfonso Navarrete, liderul Partidului Institutional Revolutionar,…

- Un val de sinucideri a lovit Aradul in ultima perioada. Cinci persoane și-au pus capat zilelor in ultimele doua saptamani și, se pare, cauza principala a fost depresia. Acest lucru ne-a facut sa incercam sa aflam care sunt cauzele depresiei, cum se manifesta, dar și cum se poate trata. Psihologul Ana…

- Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, anunța ca in dimineața zilei de 4 ianuarie s-a stins din viața fostul sau purtator de cuvant, Andrei Alexandru. Fost ziarist și fost purtator de cuvant al lui Nicolae Vacaroiu, Andrei Alexandru suferea de o boala grava.Vezi și: Ambasada Olandei…

- Chiar daca va continua sa functioneze inca mult timp dupa aparitia primelor simptome, un iPhone „imbatranit” intra sub influenta mai multor limitari programate de Apple chiar in software-ul telefonului. Cu efect subliminal, reducerea progresiva a performantelor si deprecierea unor specificatii cum ar…

- Cel puțin patru persoane au murit dupa ce un avion s-a prabușit chiar inainte de Craciun, informeaza libertatea.ro. Cauza accidentului este momentan inca necunoscuta. Accidentul a avut loc la aeroportul Bartow Municipal, aflat in apropiere de Tampa Bay și care a fost anterior folosit ca o…

- 2018 va fi un an plin de romantism – fie ca iți vei gasi o singura relație semnificativa sau ca vei prefera sa experimentezi cu mai multe persoane, noul an va fi perioada in care nu vei mai fi dezamagita de nimeni.

- Un autovehicul a fost acroșat de un tren sambata dupa-amiaza, in zona localitații Jucu. Din primele informații, evenimentul s-a petrecut in jurul orei 15 langa moara Panemar, in apropiere de Km. 17. In urma impactului, o persoana a fost ranita. La locul accidentului au intervenit pompierii de la ISU…

- Catalin Ciolpan, șoferul de TIR supranumit „monstrul din Husi", a fost condamnat de magistratii germani la inchisoare pe viata, dupa ce a fost gasit vinovat de violarea si uciderea Carolinei Gruber, o tanara in varsta de 27 de ani.

- HOROSCOP 22 DECEMBRIE 2017 Berbec (21 martie - 20 aprilie) Indatoririle profesionale si relatiile cu mediul profesional in care activezi sunt tensionate, solicitandu-te mult. De aceea fii prudent in toate. Cineva te poate sfatui de bine vizavi de planurile de viitor, mai ales in privinta locului…

- "Cica a ieșit un adevarat show in Parlament, un moment pe care il putem numi chiar halucinant, dar are și o doza de amuzament in el. In timp ce la microfon vorbea Vlad Alexandrescu de la USR pe legile justiției, un grup de senatori PSD a decis sa le intoarca serviciul protestatarilor USR. (...) Ai…