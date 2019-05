Stiri pe aceeasi tema

- Coreea de Nord a cerut Statelor Unite doua milioane de dolari, in 2017, in contul cheltuielilor cu spitalizarea lui Otto Warmbier, drept o conditie a repatrierii tanarului american, care a intrat in coma in timpul detentiei sale la Phenian, dezvaluie The Washington Post (WP), relateaza AFP, informeaza…

- O adolescenta din New Orleans, Statele Unite ale Americii, a fost acceptata la 115 facultati. Universitatile i-au mai acordat, in total, burse in valoare de peste 3,7 milioane de dolari. Antoinette Love este in culmea fericirii dupa ce a aflat ...

- Celebra artista Celine Dion se confrunta cu o problema financiara care i-ar putea afecta, la varsta de 50 de ani, atat imaginea, cat si averea stransa in trei decenii de cariera, potrivit Agerpres.Agentia care a reprezentat-o timp indelungat, firma californiana ICM Partners, ii cere artistei…

- Agentia care a reprezentat-o timp indelungat, firma californiana ICM Partners, ii cere artistei sa-i plateasca suma de 500 de milioane de dolari, ceea ce i-ar putea pune in pericol lui Celine Dion aproape intreaga avere, estimata in 2018 de revista Forbes, la 430 de milioane de dolari. Se…

- Celine Dion, supervedeta canadiana, se confrunta cu o problema financiara care i-ar putea afecta, la varsta de 50 de ani, atat imaginea, cat si averea stransa in trei decenii de cariera, relateaza ziarul spaniol El Pais. Agentia care a reprezentat-o timp indelungat, firma californiana ICM Partners,…

- Politistii romani au anuntat vineri, 22 februarie, retinerea unei femei urmarite international de aproape doi ani pentru frauda bancara in Statele Unite ale Americii. Autoritatile americane nu aveau initial prea multe informatii despre cea care pusese la cale intreaga operatiune, dar intr-un final au…

- Israelul va ingheta 138 milioane de dolari (122 milioane de euro) pe care urma sa-i livreze Autoritatii Nationale Palestiniene (ANP), protestand astfel impotriva alocatiilor pe care ANP le acorda familiilor detinutilor palestinieni, a indicat oficiul de presa al premierului Benjamin Netanyahu, citat…

- Statele Unite ale Americii au atins cel mai mare nivel al datoriei suverane de pana acum cu 22.000 de miliarde de dolari, anunta Departamentul american al Trezoreriei, citat de CNBC si Bloomberg. Inainte de Trump La inceperea mandatului presedintelui Donald Trump, in ianuarie 2017, datoria…