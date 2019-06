Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarele, alegerile care trezesc cel mai putin interes in toate tarile UE, caracterizate printr-o prezenta la vot foarte mica, sunt, totusi, fundamentale pentru viitorul Europei. Anul acesta sondajele arata o crestere semnificativa a partidelor populiste, extremiste, care vor avea o pondere…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, intr-un interviu acordat TVR, ca maine se scrie istoria la Sibiu, prin Summitul informal al sefilor de stat si de guvern din Uniunea Europeana. El a criticat mesajele antieuropene ale unor lideri populisti din tara noastra, precizand ca romanii nu isi…

- Cu o luna inainte de alegerile europene din 23-26 mai, Parlamentul European lanseaza videoclipul „Alege-ți viitorul”, pentru a incuraja prezența la vot. Videoclipul este menit sa incurajeze participarea la vot la urmatoarele alegeri europene și sa ne faca sa reflectam asupra generațiilor viitoare a…

- Sefa Reprezentantei Comisiei Europene in Romania, Angela Cristea, a lansat vineri, de la Timisoara, un apel la cetatenii Romaniei sa isi exercite dreptul electoral in 26 mai, sa voteze pentru viitorul Europei. "Mergeti la vot! Daca va temeti de viitor, pentru ca unii oameni se tem de viitorul lor, atunci…

- Gica Hagi a confirmat ca Ianis Hagi (20 de ani) are mai multe oferte din campionatele importante ale Europei. „Regele" crede ca fiul sau va pleca de la Viitorul in vara. „E adevarat ca Ianis Hagi are oferte din Spania, din Italia, din Germania, din Belgia. E curtat, e foarte curtat. Va fi foarte greu…

- Corespondența din Bruxelles de la Carmen Dinu Aprofundarea procesului de reflecție privind viitorul universului muncii și modul in care pot fi abordate provocarile și pot fi ințelese oportunitațile pe care le presupune existența acestui pilon au fost temele abordate in cadrul conferintei „Viitorul muncii:…

- De cand Croația s-a alaturat blocului comunitar in anul 2013, centru geografic al Uniunii Europene a fost Westerngrund, o comuna aflata in districtul Aschaffenburg, landul Bavaria, Germania. Dupa retragerea Marii Britanii din UE, lucrurile se vor schimba. Gadheim, un sat aflat la circa 55 de kilometri…

- „In data de 16 martie va avea loc la Bucuresti un eveniment extrem de important pentru PNL, pentru PPE din care face parte PNL. Este un eveniment la care avem foarte multi invitati straini, peste 150 de primari de municipii, de orase, de presedinti de regiuni, de presedinti de unitati administrative…