- Ministrii de externe ai celor opt state membre ale Consiliului Arctic, printre care Rusia si SUA, s-au reunit marti la Rovaniemi, in nordul Finlandei, aproape de Cercul Polar, relateaza dpa potrivit Agerpres. Reuniunea pune capat celor doi ani ai presedintiei finlandeze a Consiliului, mandatul…

- Secretarul de stat american Mike Pompeo a declarat luni, in Finlanda, ca a discutat despre preocuparile legate de viitoarele alegeri din SUA cu ministrul rus de externe Serghei Lavrov, caruia i-a comunicat ca ingerintele sunt nepotrivite, relateaza Reuters. Raspunzand presei, Pompeo a declarat ca acesta…

- Criza indelungata din Venezuela ar urma sa domine agenda cand sefii diplomatiilor din Rusia si Statele Unite ale Americii - Serghei Lavrov si Mike Pompeo - se vor intalni luni in marja Consiliului Arctic in orasul finlandez Rovaniemi (nord), relateaza agentia DPA potrivit Agerpres. In conditiile…

- Activitațile tot mai puternice ale Chinei in regiunea arctica ar putea duce la creșterea prezenței sale militare, inclusiv la introducerea de submarine nucleare, care sa acționeze ca inhibitor, potrivit unui raport al Pentagonului, citat de Reuters. Analiza este inclusa in raportul anual al Congresului…

- Coreea de Nord nu il mai vrea pe secretarul de Stat american Mike Pompeo ca interlocutor si doreste sa discute de-acum inainte cu un reprezentant care sa fie „mai prudent si mai matur in felul in care comunica”, scrie joi agentia oficiala nord-coreeana de presa KCNA, relateaza Reuters. „Nimeni nu poate…

- Ministrii de externe din G7, grupul celor mai industrializate state din lume, s-au reunit vineri la Dinard, pe coasta bretona din vestul Frantei, pe o ploaie persistenta, pentru discutii axate pe combatarea inegalitatilor la nivel mondial, o intalnire de la care absenteaza insa secretarul de stat al…

- Premierul Viorica Dancila și omologii din Grecia, Bulgaria si Serbia au semnat vineri o declaratie comuna, in cadrul reuniunii cvadrilaterale la Palatul Snagov. Documentul prevede angajamentul statelor in cooperarea bilaterala si extinderea UE prin sprijinirea aderarii Serbiei. Potrivit unui comunicat…

- Ministrii de afaceri interne din statele membre ale UE au discutat joi, in cadrul reuniunii informale a Consiliului de Justitie si Afaceri Interne, despre initiativele de combatere a terorismului, consolidarea cooperarii politienesti, asigurarea deplinei functionalitati a Spatiului Schengen, masurile…