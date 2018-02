Stiri pe aceeasi tema

- "Acum la inceput de an 2018, putem spune ca retrospectuva activitatilor derulate de catre DGA in anul 2017 este una pozitiva, in conditiile in care la sfarsitul anului din totalul posturilor prevazute a fi incadrate, este incadrat un procent de 70% din personal. Cu acest procent zicem noi relativ…

- Revolutia fiscala a scos in strada zeci de angajati ai fabricii Weidmuller, din Tautii Magheraus, judetul Maramures. Miercuri seara si joi dimineata oamenii au protestat fata de scaderea salariilor cu peste 22%, in urma trecerii contributiilor de la angajator la angajat.

- Directorul FBI, Chris Way, a contrazis Casa Alba privind data la care a aflat de acuzatiile de violenta domestica aduse fostului consilier al lui Trump, Rob Porter, scrie CNN, potrivit news.ro.Wray a depus marturie, marti, ca FBI a informat Casa Alba in repetate randuri in legatura cu investigatia…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a anuntat luni, cu prilejul prezentarii bilantului IGSU pe 2017, ca in acest an vor fi adusi in sistem inca 7.000 de angajati, conform strategiei de reducere a deficitului de personal. ‘Continuam procesul de incadrare de personal. Stiti foarte…

- Eurovision in Salina Turda. Repetiții pe scena montata la 90 de metri adancime FOTO Salina Turda din judetul Cluj gazduieste duminica semifinala Eurovision Romania. Scena este amplasata in mina Rudolf, la o adancime de aproape 90 de metri. Scena din galeria Rudolf a Salinei de la Turda este…

- Ordonanța de urgența privind unele masuri fiscal-bugetare, propusa de Guvern, deși așteptata cu nerabdare de companiile cu angajați scutiți de impozit pe venit, in special cei din sectorul IT, aduce multe intrebari deocamdata fara raspuns.

- Piata muncii din Romania se confrunta cu cea mai acuta criza de personal din ultimele doua de­cenii, dar cu toate acestea exista in continuare ju­dete in care rata so­­majului este de peste 10%, ceea ce in­seamna ca unu din zece lo­cuitori apti de munca nu lucreaza. Citește și: Scandal URIAȘ…

- Lipsa banilor din fotbal a dus in ultimii ani la o calitate mai slaba a jocurilor in primele ligi, dar si la disparitia unor echipe. Directorul sportiv de la Pandurii Targu Jiu, Emil Dica, spera ca fotbalul sa depaseasca aceasta per...

- Opt angajati de la Penitenciarul Spital Rahova au fost retinuti de procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 5 si vor fi dusi in instanta cu propunere de arestare preventiva, acuzati de violente la adresa detinutilor si falsificare de documente.

- Egoismul, superficialitatea, minciuna si oboseala. Sunt cele mai mari obstacole pe care Romania trebuie sa le depaseasca, intr-o perioada in care este marcata de o „criza” in ceea ce priveste credinta, crede Arhiepiscopul Bisericii Catolice, Ioan Robu.Citeste si: Rasturnare de situatie: DIICOT…

- Noua lege a salarizarii si masura trecerii contributiilor din sarcina angajatorului la angajat au creat haos atat in sectorul bugetar, cat si in sectorul privat. Liderii sindicali avertizeaza ca zeci de mii de bugetari din ministere vor avea salarii si cu pana la 40% mai reduse, in urma reincadrarii…

- Egoismul, superficialitatea, minciuna si oboseala. Sunt cele mai mari obstacole pe care Romania trebuie sa le depaseasca, intr-o perioada in care este marcata de o „criza” in ceea ce priveste credinta, crede Arhiepiscopul Bisericii Catolice, Ioan Robu. Si-a intors Dumnezeu fata de la noi? „Cred ca raspunsul…

- Criza de pe piata fortei de munca se va amplifica in acest an, iar firmele vor duce un adevarat razboi pentru racolarea de angajati, estimeaza oamenii de afaceri si specialistii chestionati pentru un barometru semestrial referitor la perspectivele pietei de munca. Intrebati privind criza…

- Principala cauza a pierderilor de angajati din cadrul politiei buzoiene este valul masiv de pensionari din ultimul an, in contextul modificarii legislatiei in ceea ce priveste pensiile speciale. Chiar daca in 2017 s-au facut si angajari din sursa externa, noii politisti au nevoie de luni bune de pregatire…

- Noul director general al Carrefour, Alexandre Bompard, a prezentat marti noul sau plan strategic de relansare a activitatii, ce prevede reducerea costurilor, mii de concedieri si majorarea investitiilor in comertul electronic, pe fondul concurentei venite de la Amazon, dar si noi parteneriate in…

- Prin intermediul Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) Salaj, angajatorii din judet pun la dispozitia persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca 172 de joburi, 100 dintre ele in producție și prestari servicii. Nu mai puțin de 14 firme de profil sunt in cautare de fasonatori,…

- Lipsa de bun simț a unora dintre noi intrece uneori orice limita. Iata unde și-a parcat astazi mașina un conducator auto - in pasajul de la ceas din centrul Campinei, o zona exclusiv pietonala, situata in apropierea parcarii de la Piața Centrala.

- Lipsa centrelor de colectare a produselor legumicultorilor, vanzarea masiva a terenurilor, precum și faptul ca fermierii nu sunt organizați sunt doar cateva dintre problemele din agricultura doljeana. In 2017, mulți dintre fermieri și-au muncit pamantul cu sudoarea frunții și au ...

- Motivația este cheia succesului atunci cand vorbim despre angajarea tinerilor in campul muncii. Angajatorii susțin ca aceștia, comparativ cu adulții, sunt mult mai dispuși sa-și jertfeasca timpul liber in schimbul unei sarcini de serviciu daca sunt mulțumiți de ceea ce fac.

- Lipsa unui contract colectiv de munca si incetarea activitatii la Combinatul de Utilaj Greu din Iasi, mandria industriei comuniste, au dus spre un sfarsit inevitabil: disponibilizari masive. Conform unei instiintari facute de administratorul judiciar al debitoarei, Todor Ignatie, societatea urmeaza…

- Instanta suprema a admis, miercuri, cererea DNA de inlocuire a controlului judiciar in cazul lui Radu Mazare cu un mandat de arestare in lipsa pentru 30 de zile, avand in vedere ca fostul primar a plecat in Madagascar.

- Producatorul american de camere video pentru sport si actiune GoPro Inc. a anuntat luni un nou set de masuri de restructurare, printre care eliminare a peste 250 de locuri de munca, echivalentul a 20% din efectivel...

- Un scandal cu note comice a izbucnit la o importanta institutie timiseana, unde seful cel mare a fost nevoit sa plece din cauza unui conflict cu directoarea adjuncta. Ciudatenia s-a petrecut la Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) Timis, unde directorul Marcel Miclau nu se mai intelegea…

- Mihail Saakașvili, fostul președinte al Georgiei și ex-guvernator al Odesei, a fost condamnat in lipsa, vineri, la trei ani de inchisoare de catre Tribunalul orașenesc din Tbilisi, scrie digi24.ro.

- Acesta nu a primit tratament pentru cancerul de care suferea. Povestea lui Cezar Dutca, care a murit pe 2 ianaurie, la Rahova, este spusa de avocatul Alexandru Enache, informeaza Observator. La data de 16.11.2017, Dutca este extradat din Marea Britanie in Romania pentru executarea unei pedepse…

- Armata turca va angaja, in 2018, 43.000 de persoane, dupa ce mii de angajați au fost concediați, in valul de epurari care a urmat loviturii de stat eșuate din iulie 2016. Un oficial militar a declarat, sub protecția anonimatului, pentru agenția de stat Anadolu, ca printre noii recruți vor fi și 3.755…

- Emisiunea ”In Gura Presei” revine la Antena 3, dupa vacanța prilejuita de sarbatorile de iarna de care s-a bucurat realizatorul ei, Mircea Badea. Mircea Badea a anunțat pe Facebook ca revine de maine (3 ianuarie) la Antena 3. Internauții l-au primit cu mesaje de susținere…

- Afacerile colaborative, de la servicii de car sharing pana la cele de cazare, se vor inmulti anul viitor, aparand inclusiv initiative romanesti, arata o analiza prezentata joi de agentia de marketing Perceptum. „Accesul rapid, organizarea eficienta si convenabila, precum si utilizarea…

- Tot saptamana trecuta, medicii pediatri precizau ca se confrunta cu cea mai mare criza de acest gen din ultimii ani, insa pentru care nu pot face nimic, desi exista finantarea necesara. In lipsa tratamentului, pacientii sunt extrem de sensibili, chiar si o simpla raceala putand sa le fie fatala pentru…

- Serviciul Vamal anunta deja ca va suplimenta numarul de angajati de sarbatori. In aceasta perioada, cand moldovenii revin acasa ori pleaca in vacanta, Serviciul Vamal isi va intensifica masurile pentru a fluidiza traficul și pentru a evita crearea cozilor la posturile de

- Lipsa de viziune a autoritaților locale impovareaza bugetul public al municipiului cu aproape doua milioane de euro, in situația in care Primaria Tg-Jiu va decide sa cumpere Casa de Cultura de la lichidatorul judiciar. Paradoxal, in urma cu opt ani, tocmai Direcția Publica de Venituri din cadrul…

- Societatea Barter Trading Romania SRL a fost infiintata in anul 2000 si are sediul social Sat Agigea, Comuna Agigea, Constanta Sud, Dana Tehnica Pl7, judetul Constanta. Conform datelor furnizate de Registrul Comertului, interogat la data de 13 decembrie 2017, societatea are capital social subscris de…

- Potrivit datelor furnizate de ITM Argeș, in luna noiembrie, in domeniul relatiilor de munca, au fost efectuate 172 de controale. Astfel, la 19 angajatori au fost depistate ca prestand munca nedeclarata un numar de 35 de persoane. In urma acestor controale, au fost aplicate 20 amenzi, valoarea lor fiind…

- Compania Rofa, parte a grupului german cu acelasi nume, produce echipamente de protectie intr-o fabrica din Arad si va incheia anul acesta cu o cifra de afaceri de 1,8 mil. euro, in crestere cu aproape 30% fata de anul 2016, conform calculelor ZF pe baza datelor companiei. In fabrica se produc circa…

- In nenumarate randuri, am atras atentia referitor la modul jenant in care arata parcarile de pe drumurile nationale din zona de vest a tarii. Se pare, din pacate, ca situatia nu poate fi imbunatatita, in ciuda eforturilor muncitorilor de la DRDP Timisoara. Imaginile alaturate, suprinse pe DN6 Caransebeș…

- 60% dintre companii spun ca cea mai importanta provocare strategica de la nivelul functiei de HR este retentia angajatilor cu potential ridicat si cu performante deosebite, se arata intr-un studiu realizat de Valoria in colaborare cu Business Mark.

- Profesorul universitar Victor Stepaniuc a afirmat intr-o discuție cu corespondentul Sputnik ca absolvenții liceelor din Republica Moldova aleg deseori sa plece la studii peste hotare, din cauza lipsei banilor

- Fiecare etapa in diagnosticul corect al cancerului este extrem de importanta. Lipsa specialistilor in efectuarea biosiilor sau citirea lamelor, nedecontarea testelor genetice ridica riscul ca pacientii sa nu-si poata primi tratamentul adecvat de prima oara.

- Patronii si administratorii de firme care nu vor plati la stat contributiile sociale pentru salariile agajatilor sau alte impozite ar urma sa fie pedepsiti cu inchisoarea, potrivit unui proiect de ordonanta de urgenta emis, joi, de Ministerul Finantelor Publice (MFP).

- „Banii vor fi luați de la proiectele de modernizare a Unitații Militare din Gai și a Colegiului Național „Preparandia – Dimitrie Țichindeal”. Aceasta deoarece furnizorul de energie termica a orașului are conturile poprite pentru 65 de milioane de lei, suma care nu este departe de valoarea tuturor…

- ​Facebook a inaugurat la Londra un nou sediu de sapte etaje unde urmeaza a fi angajati 800 de oameni pana la final de 2018, ceea ce va face ca Londra sa devina cel mai mare hub de inginerie din afara SUA pentru uriasa retea sociala. Facebook va ajunge sa aiba 2.300 de angajati in Regatul Unit si, in…

- Auditorii au depistat în activitatea celor doua instituții denaturari semnificative în evidența contabila, precum și în raportarea financiara. În cadrul ședinței publice din 27 noiembrie, anul curent, Curtea de Conturi a examinat Raportul auditului situațiilor…

- Aproape 24.000 de angajati ai Ministerului Afacerilor Interne vor actiona, zilnic, in perioada 30 noiembrie ndash; 2 decembrie a.c. pentru ca toti romanii sa se bucure de zilele libere ocazionate de sarbatorirea Zilei Nationale a Romaniei. Pe 1 decembrie a.c., in intreaga tara, se vor organiza peste…

- Pe teren in majoritatea meciurilor din mandatul lui Vasile Miriuța, Jeremy Bokila nu a fost nici macar in lot in partida de sambata seara cu CSM Poli Iași, 2-1. Lipsa acestuia din lotul de 18 jucatori nu a reprezentat o pedeapsa a lui Miriuța, ci o urmare a unei accidentari suferite de Bokila in zilele…

- O scoala din judetul Vrancea, in care s-au investit circa 800.000 de lei, a fost inchisa dupa doar trei ani de la inaugurare, din lipsa de elevi. Cladirea se degradeaza pe zi ce trece, nefiind deschisa decat in zilele de alegeri.

- Interventia oficialului vine dupa ce, la eveniment, a fost afisat doar drapelul Ungariei, informeaza un comunicat de presa transmis marti Agerpres. "Prefectul judetului Satu Mare, Darius Filip, a solicitat primarului municipiului Carei, Kovacs Eugen, cateva clarificari referitoare la organizatorul…

- Aproximativ sapte milioane de angajati din Romania vor suferi o reducere semnificativa a pensiilor lor viitoare in urma reformelor adoptate luna aceasta de Guvernul condus de premierul Mihai Tudose, informeaza Financial Times, citat de Agerpres.

- Daca atunci cand șomajul a fost in floare am spus ca este rau, am greșit. Mult mai rau este sa nu gașești cine sa munceasca, faza in care ne aflam acum. Daca vorbim de construcții, atunci lipsa lucratorilor atinge cote alarmante, dupa unii 200.000, dupa alții chiar 500.000 de persoane. Nu lipsesc doar…