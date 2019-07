Stiri pe aceeasi tema

- Barcelona vrea sa prelungeasca inca o data acordul cu capitanul sau Lionel Messi. Doi ani in plus, pana in 2023. E cel mai bine platit jucator din lume. Sosit in 2001 in Catalunya, cand avea doar 14 ani, caștiga 60.000 de euro pe sezon in primele sezoane la Academia Barcelonei. A debutat in 2004 la…

- Oficialii lui Hermannstadt l-au ofertat zilele trecute pe Ionuț Larie. Insa fundașul de 32 de ani a refuzat și e decis sa ramana la Gaz Metan, sub comanda lui Edward Iordanescu. "Mai am contract la Medias inca un an. 99% voi ramane aici, 1% as pleca doar in strainatate daca apare ceva foarte bun din…

- Starul argentinian al clubului de fotbal FC Barcelona, Lionel Messi, este cel mai bine platit sportiv al planetei in 2019 cu 127 milioane de dolari (112,5 milioane euro), potrivit clasamentului anual publicat marti de revista americana Forbes, transmite AFP.

- O plangere a fost depusa miercuri, in Spania, contra starului argentinian al fotbalului Lionel Messi si fundatiei sale de catre un fost angajat care il acuza de frauda fiscala, escrocherie si spalare de bani, informeaza AFP, care a consultat continutul plangerii. Plangerea, care nu a fost inca declarata…

- BARCELONA - LIVERPOOL 3-0 // Succesul entuziasmant al Barcelonei cu Liverpool, 3-0, a starnit un val de reacții din presa internaționala, care face plecaciuni in fața geniului lui Leo Messi, autor al unei „duble" care a tranșat in mare masura calificarea in finala Champions League. "Lionel Messi este…

- Lionel Messi și atat. Decarul argentinian nu mai are nevoie de nicio prezentare. A reușit in șapte minute sa marcheze doua goluri, care o apropie pe Barcelona de finala Ligii Campionilor. Pe Camp Nou, gruparea blaugrana s-a impus cu 3-0 in fața celor de la Liverpool, in manșa tur din semifinale,…

- Barcelona este din nou campioana Spaniei. Formatia blaugrana a cucerit tilul pentru a 26-a oara in istorie. Capitanul formatiei catalane Lionel Messi, a ridicat trofeul deasupra capului chiar pe Camp Nou.

- Inter Milano se pregatește sa faca o mica avere din jucatorii imprumutați in ultima perioada, pentru a respecta acel ”settlement agreement” pe care il are cu UEFA, pentru a scapa de problemele financiare. Pe aceasta lista se afla și Ionuț Radu, cel care ar putea deveni chiar cel mai scump jucator roman…