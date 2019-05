Stiri pe aceeasi tema

- Lionel Messi, atacantul echipei spaniole de fotbal FC Barcelona, a castigat vineri trofeul "Gheata de Aur", acordat celui mai bun marcator din campionatele europene, pentru a sasea oara in cariera sa, devansandu-l pe francezul Kylian Mbappe de la Paris Saint-Germain, informeaza AFP. Campionul mondial…

- Cu 36 de goluri marcate in acest sezon, atacantul argentinian al echipei FC Barcelona, Lionel Messi, a castigat Gheata de Aur, recompensa oferita celui mai bun marcator al Europei.El l-a devansat pe Kylian Mbappe, de la Paris Saint-Germain, care a marcat 32 de goluri. Al treilea este…

- Starul argentinian Lionel Messi (FC Barcelona) a cucerit duminica al saselea sau titlu de golgheter al campionatului de fotbal al Spaniei, egalandu-l in palmares pe legendarul atacant Telmo Zarra si apropiindu-se, totodata, de a sasea Gheata de Aur din cariera sa, doua

- Internationalul francez Kylian Mbappe, autorul unui hat-trick pentru Paris Saint-Germain in partida cu AS Monaco (3-1), disputata duminica seara, ramane in cursa pentru castigarea trofeului Gheata de Aur, acordat celui mai prolific marcator al sezonului in campionatele din Europa. In urma acestei triple,…

- Lionel Messi a castigat, duminica, la Sevilla, cu Betis, meciul cu numarul 477 in tricoul echipei FC Barcelona, un record pentru gruparea catalana, informeaza lequipe.fr potrivit news.roInaintea lui, Xavi a castigat 476 de meciuri pentru FC Barcelona. Messi a jucat 674 de partide cu echipa…

- Argentinianul Lionel Messi (FC Barcelona) si francezul Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain) sunt principalii pretendenti la castigarea trofeului Gheata de Aur, atribuit la finalul fiecarui sezon celui mai bun marcator din campionatele de fotbal din Europa.Messi, care a cucerit Gheata de Aur de cinci…

- Argentinianul Lionel Messi (FC Barcelona) si francezul Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain) sunt principalii pretendenti la castigarea trofeului Gheata de Aur, atribuit la finalul fiecarui sezon celui mai bun marcator din campionatele de fotbal din Europa. Messi, care a cucerit Gheata de Aur de cinci…

- Lionel Messi este lider in clasamentul pentru Gheata de Aur, care recompenseaza golgheterul Europei, dupa ce a inscris de trei ori in meciul FC Sevilla - FC Barcelona, informeaza marca.com, potrivit news.ro.