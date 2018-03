Stiri pe aceeasi tema

- MCulture by Damian Draghici continua seria de lansari si revine cu cel de-al saselea single: „As da zile”. Piesa interpretata de Andreea Vatavu este un remake al melodiei „As da zile”, lansata in anii ‘90. „Despre artistul Damian Draghici am aflat cu multi ani in urma. Gaseam fascinanta povestea lui…

- Piese precum “Tell Me Who” sau “Back to Me” sunt fredonate de mulți, insa puțini știu ca in spatele lor se afla un tanar artist roman, care a reușit sa se impuna nu numai pe piața muzicala de la noi, ci și in Rusia. Dupa ce la finalul anului trecut a lansat in Romania primul sau album, “No Sleep”, Vanotek,…

- Cu multe simboluri personale, dupa cum spune Denis Roabeș, care se regasesc atat in versuri, cat și in imaginea videoclipului, The Motans a lansat single-ul „Jackpot”, impreuna cu videoclipul piesei, produs de Loops Production pentru Global Records.

- Piese precum “Tell me who” și “Back to me” sunt fredonate nu doar de mulți romani, fani ai dj-ului Vanotek ce s-a remarcat pentru prima data in București, unde a compus piese pentru mai mulți artiști. Acum dj-ul se aude pana-n Rusia, unde a cucerit topurile și susține mai multe concerte. Piesa “Tell…

- Obie, artistul nigerian care a cucerit Romania la X Factor in 2017, revine cu un nou single, insotit de un videoclip hot: „Vamonos”. Piesa este compusa de artist, iar de orchestratie s-au ocupat Obie impreuna cu Razvan Matache. Videoclipul piesei, regizat de Alex Ceausu, se deruleaza ca o aventura plina…

- Dupa prezentarea in avanpremiera a albumului „Naked Truth” in cadrul unui eveniment, MCulture by Damian Draghici continua seria de lansari si revine cu cel de-al cincilea single: „Portofele”. Piesa, interpretata de Olga Verbitchi, imbina elemente trap si pop si este un remake al melodiei „Portofele”,…

- Dupa piese cantate in spaniola si engleza, a venit momentul ca AMME sa lanseze prima ei piesa in limba romana – “Vis strain”. Noua piesa a artistei este compusa de Mellina in studioul de la Tralala School. „Piesa „Vis strain” este piesa sufletului meu, primul meu single in limba romana, este produsa…

- Dupa „Valsul” lui Smiley, avem parte de un „Tango”, o piesa in limba engleza, plina de energie, cu mult dans și un videoclip plin de culoare de la Antonia. Piesa a fost compusa de Trey Campbell care a colaborat cu Adam Lambert, Kehlani, Bebe Rexha și produsa de David Ciente (Lariss – “Dale Papi”, INNA…

Sigur ai mers macar la un party și te-ai distrat de minune pe piesele lansate de Zhu. Celebrul dj al muzicii electronice revine fresh pentru primavara cu o piesa ușoara și fina ca o dimineața de duminica. Piesa a fost lansata ieri și poarta semnatura in ritmuri fine de jazz ale lui Zhu, dar și...

- „FRTHR” este noul single Lucia, primul de pe viitorul album de studio ce va fi lansat la mijlocul lunii aprilie. FRTHR este o piesa mid-tempo unde elementul central este in continuare vocea delicata a Luciei, dar in care se intrezarește de asemenea direcția stilistica a viitorului album – divers din…

Love is sweet … de la aceasta idee au plecat Cheat Codes si Kiiara in momentul in care au lucrat pentru "Put Me Back Together". Piesa e un slow dance, o poveste despre acele relatii care reusesc sa ne puna pe linia de plutire. Nu e neaparat despre un iubit/o iubita, e si despre un...

- Trupa 9 are placerea de a va anunta lansarea primei piese proprii din cariera, intitulata “Doua amintiri”. Momentul va fi marcat printr-un concert live ce va avea loc in Oscar Wilde-Pub din Suceava, vineri, 9 martie 2018, de la ora 22.00. “Doua amintiri” vorbeste despre nostalgia unei relatii pierdute,…

- The Motans revine cu o noua piesa care se numește “Drama Queen”, o noua surpriza pentru fanii artistului. Piesa a fost compusa și produsa de The Motans (Denis Robeș) și Alex Cotoi, cu care a mai colaborat și pentru “Friend Zone”, “Weekend”, “Nota de plata”, “August”. De data aceasta, The Motans au ales…

- Dupa un 2017 plin cu milioane de vizualizari pentru single-uri precum “La capatul lumii” & “Nu poti sa ma uiti”, dar si cu emotii, datorita unor lansari precum “Iti promit” – piesa dedicata lui David, fiul artistei de doar 3 ani, Amna lanseaza astazi un nou single – “Ma descurc si singura”. Compusa…

- Din cele mai vechi timpuri, dragostea este prima sursa de inspirație. Culita Sterp si Carmen de la Salciua știu prea bine acest lucru și, de Dragobete, și-au surprins fanii cu un nou videoclip pentru o piesa de dragoste dedicata pentru toti indragostiții de pretutindeni. Culita Sterp si Carmen de la…

- Lino Golden, unul dintre cei mai talentați tineri din industria muzicala, care are colaborari cu Alex Velea și face parte din echipa acestuia numita Golden Boy Society, lanseaza videoclipul piesei „Panamera” feat. Aspy. Piesa a fost lansata acum un an, iar videoclipul este unul fresh, plin de culoare.…

- Ecaterine lanseaza prima piesa din anul 2018, insotita de un videoclip minimalist: ”Ma mint”. O coproductie Cat Music si Young Spirit Records, piesa este compusa de catre artista impreuna cu Dumitru Bodarev si produsa in studioul Young Spirit Records, iar videoclipul este produs de catre Anghel Brothers…

- Dupa ce au cucerit topurile internationale cu albumul Evolve, cu peste 4 milioane de streamuri si 1.3 milioane de copii vandute, Imagine Dragons lanseaza astazi piesa “Next To Me” impreuna cu KIDinaKORNER / Interscope Records. Piesa a fost produsa de catre Alex da Kid si este primul release de la ultimul…

- Andreea Olaru a aparut in lumina reflectoarelor odata cu prezenta memorabila de la Vocea Romaniei. Frumoasa artista este pregatita sa cucereasca publicul cu primul ei single, “Oare o sa-ti amintesti?”, alaturi de Robert Toma. Piesa “Oare o sa-ti amintesti?” este un pansament pentru orice suflet, indiferent…

- La o saptamana de la lansarea single-ului „Buna de iubit”, Feli revine astazi cu varianta in limba engleza a piesei care se afla in finala Selectiei Nationale Eurovision. „Buna de iubit” (Royalty) se va auzi pe scena Salii Polivalente, duminica, 25 februarie si va putea fi votata pentru a reprezenta…

- Trupa 5 seconds of summer și-a anunțat revenirea pe scena prin lansarea unei piese intitulate “Want you back”. Piesa va fi lansata vineri, așa cum trupa a dat de ințeles din descrierea postarii pe Instagram unde aceștia au scris doar “WANT YOU BACK // COMING 23.02.18”. Deși postarea pare ca se refera…

- Aris (Larisa Ciortan), solista cunoscuta pentru colaborarea cu Vescan la hitul „Te intorci acasa....”, dar si pentru mai multe colaborari de pe albumul lui F. Charm, lanseaza single-ul „S.O.S.”. Piesa este compusa de ea, impreuna cu F. Charm, Cally Roda, Roland Kiss si Narayan si beneficiaza si de un…

- Dupa single-ul de debut “My Beat“, care a starnit reacții și a primit un feedback pozitiv din partea publicului, cei doi artiști floWmo revin cu o piesa fresh, Eyes Don’t Lie, o co-producție Roton Music și DeMoga Music. Ochii unei persoane iți transmit adevarul sau de fapt te pacalesc? Piesa și videoclipul…

- Botosaneanca Ioana Ignat a lansat videoclipul noului single ”Nu mai e”. Piesa este compusa de artista impreuna cu Minelli și este prezentata publicului impreuna cu un videoclip regizat de Ionuț Trandafir.

- Dupa 15 ani, Sore si-a pus din nou patinele de gheata in picioare pentru filmarile clipului celei mai noi piese, Dintr-o mie de femei. Piesa este scrisa chiar de ea dupa ce a realizat cat de importante sunt momentele petrecute cu iubitul de cand a devenit mama. „Nu stiu altii cum sunt, insa pentru mine…

- Anul 2018 a inceput in forța pentru Alexandra Stan, care a lucrat intens in studio, finalizand cel de-al patrulea album, iar acum lanseaza single-ul “MAMI”. Numele noii piese da și titlul albumului omonim, care va fi lansat in curand in Japonia, urmand ca mai apoi sa apara și internațional. In noul…

- Dupa 15 ani, Sore și-a pus din nou patinele de gheața in picioare pentru filmarile clipului celei mai noi piese, „Dintr-o mie de femei”. Piesa este scrisa chiar de ea dupa ce a realizat cat de importante sunt momentele petrecute cu iubitul de cand a devenit mama. „Nu știu alții cum sunt, insa pentru…

- Videoclipul piesei "Me Gusta" a fost filmat in București și in Barcelona, in regia lui Barna Nemethi, cu care artista a mai lucrat pana acum pentru "Yalla", "Ruleta", "Good Time", DoP Marius Apopei ("Ruleta") și John Perez, director de imagine care a lucrat cu Rihanna, Beyonce, Alicia Keys, Jay-Z,…

- La puțin timp dupa ce Normani a aparut in videoclipul lui Khalid pentru “Young, dumb & broke”, cei doi pregatesc o piesa bomba pe care iși propun sa o lanseze chiar de ziua indragostiților. Confirmarea pentru noua piesa a venit chiar dupa lansarea videoclipului și inca de atunci fanii așteapta cu nerabdare…

- Devenit cunoscut datorita hit-ului “One day”, Asaf Avidan revine cu albumul “The study on falling”, pe care l-a lansat in noiembrie 2017. Piesa “Sweet Babylon” impreuna cu 10 alte piese formeaza albumul. In decursul a patru minunte, “Sweet Babylon” ne poarta intr-o lume subacvatica, iar versurile și…

- Tanara artista lanseaza single-ul “Mai iubeste-ma o data”, piesa ce marcheaza a patra colaborare cu producatorul si mentorul sau, Adrian Sina. “Mai iubeste-ma o data” este o piesa de dragoste in care se poate regasi fiecare dintre noi, indiferent de varsta. Are ceva magic ce o inconjoara!” – Aza Aristul…

- Jessie incepe anul cu emotii, dar si cu surprize si lanseaza primul single din cariera: “Ultima piesa de dragoste”. Single-ul este insotit de un videoclip in regia lui Silviu Mindroc, iar piesa este compusa de catre artista impreuna cu Theea Miculescu, Catalin Tamazlicaru si produsa de catre Dediu Razvan…

- Știi refrenul acela de la „Doar pe a ta” pe care l-ai tot fredonat in ultima vreme? Pregateste-te sa il inlocuiești cu ceva nou, pentru ca Edward Sanda a lansat o noua piesa: „Haine scumpe”. Edward s-a lansat in industria muzicala anul trecut și la doar 19 ani a devenit artistul momentului. Piesa lui…

- Miercuri, pe 31 ianuarie, de la ora 21:30, te asteptam la Hard Rock Cafe la un concert live cu noua senzatie a muzicii romanesti, The Motans! The Motans este Denis, un tanar din Republica Moldova de 27 de ani care a decis sa isi urmeze pasiunea de a compune muzica sub un pseudonim, in urma cu putina…

- Directia 5 lanseaza piesa “Cand sunt cu tine”, o poveste de dragoste cu zambete calde si sentimente pe care le ai atunci cand te trezesti dimineata alaturi de jumatatea ta. Versurile sunt scrise de catre Dinu Olarasu, iar muzica este compusa de Marian Ionescu. Videoclipul piesei este regizat de Alex…

- “Romanie, te strig!” este titlul piesei cu care trupa Cargo revine dupa o pauza de aproape 5 cinci si este lansata in exclusivitate pe platforma de streaming – Zonga. Cu cateva zile inainte de data in care sarbatorim Mica Unire, primul pas important pe calea infaptuirii statului national unitar roman,…

- Cantata pentru prima data pe scena Media Music Awards in octombrie, Ackym lanseaza astazi piesa “I Love U”, alaturi de trupa Maxim. “I Love U” este al saselea single oficial Ackym, producatorul muzical care ne-a obisnuit cu sound-ul sau inovator, apreciat atat in cluburi, cat si pe radio. Devenit cunoscut…

- Syarela impreuna cu Dragos Badoi si Costel Enache lanseaza o noua piesa Entya. Piesa este compusa de Gabriel Cherlia impreuna cu cei trei artisti. Entya este o combinatie de muzica clubbing cu accente orientale, dar si traditionale. Syarela s-a facut cunoscuta prin hitul ei Inima te cheama, iar Dragos…

- ANTONIA incepe 2018 in forța cu un nou single, o colaborare neașteptata cu Connect-R, unul dintre cei mai talentați artiști din Romania. Piesa se anunta a fi hit! Piesa se numește „Adio” și a fost compusa de Connect-R cu DJ Sava și produsa de Alex Cotoi, producatorul roman care a produs cele mai multe…

- Piesa se numește “Adio” și a fost compusa de Connect-R cu DJ Sava și produsa de Alex Cotoi, producatorul roman care a produs cele mai multe dintre hiturile Carla’s Dreams, caștigator al premiului Grammy cu piesa “Baddest Girl in Town” a lui Pitbull. “Adio” este o piesa sensibila, emoționanta, sincera…

- BIA, talentata artista in varsta de 13 ani, lanseaza prima sa piesa – „K.O.”. Muzica si textul sunt compuse de Serban Cazan si Vladimir Coman Popescu, iar piesa este produsa in studiourile HaHaHa Production. Videoclipul, in regia lui Dan Petcan, reda in imagini povestea a doua prietene care trec impreuna…

- Ioana Ignat incepe in forta si anul 2018 cu un show live care va fi memorabil pe 11 ianuarie la Hard Rock Cafe Bucuresti, unde a pregatit publicului si o surpriza muzicala: urmatorul single in avanpremiera. La fel s-a intamplat si in 2017, anul artistei, anul cu zeci de milioane de vizualizari pe YouTube…

- Ioana Ignat, debutul anului 2017 in muzica romaneasca, lanseaza piesa “Nu mai e” in cadrul unui show incendiar pe 11 ianuarie la Hard Rock Cafe Ioana Ignat va surprinde publicul cu urmatoarea piesa – “Nu mai e” – in prima auditie Ioana Ignat incepe in forta si anul 2018 cu un show live care va fi memorabil…

- În data de 16 noiembrie 2017, un club clujean anunta pe contrul de Facebook:"La Familia a lansat zilele trecute un manifest prin care anunța ca Sișu și Puya cred în familia compusa DOAR dintre un barbat și o femeie. Noi credem ca scena nu ar trebui sa fie o rampa pentru promovarea…

- Fostul presedinte american Barack Obama a dezvaluit care sunt melodiile si cartile sale preferate din anul 2017. Piesa muzicala „Mi Gente”, interpretata de J Balvin si Willy William, deschide una dintre cele doua liste, care mai include cantece ale unor artisti precum Jay-Z, Beyonce, DJ Khaled si Kendrick…

- Voq.ro Jon Baiat Bun lanseaza impreuna cu What’s UP “Strada Sperantei” Jon Baiat Bun incheie anul 2017 cu o super colaborare cu What’s UP! Cei doi lanseaza “Strada Sperantei”, o piesa cu un mesaj motivational si optimist. Clipul, in regia lui Shinijikun, pune in scena imagini ce simbolizeaza lupta,…