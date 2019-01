Stiri pe aceeasi tema

- Celebritatea are pretul ei! Din ce in ce mai apreciat in industria muzicala romaneasca, Lino Golden a inceput sa fie „vanat” la fiecare pas pe care il face. Nici cand se afla in preajma iubitei sale, artistul nu are liniste!

- In timp ce Bianca Dragusanu s-a intors la Alex Bodi, nici fostul iubit al acesteia nu sta degeaba. Aflat intr-o relatie stabila, Tristan Tate nu inceteaza sa-si surprinda partenera. Cand vine vorba de femeia sa, milionarul pune rasfatul pe primul loc!

- Este minunat! Nimeni nu ne poate citi fricile, dezamagirile sau tristetile. La ce ar fi bun?! Fac parte dintr-un trecut care nu ne mai apartine. Fiecare zi este un nou început din restul vietii noastre. Suntem ceea ce suntem datorita trecutului si devenim într-o proiectie utopica viitoare,…

- Paul Diaconescu este unul dintre cei mai draguți tineri actori din Romania, este un romantic incurabil, dar cu toate acestea, nu-și gasește jumatatea. E singur de Sarbatori, insa nu și-a pierdut speranța ca se va gasi, la un moment dat, femeia potrivita pentru el. Paul Diaconescu va trece in noul…

- Acum ceva timp, Lino Golden și Andra Ghinea ș-au spus adio și au șters toate fotografiile pe care le aveau impreuna, se pare ca acum stau altfel lucrurile, iar relația celor doi pare a fi mai inchegata ca niciodata.

- Lino Golden a devenit „baiat de casa” și este extrem de indragostit de Andra Ghinea, focoasa șatena care i-a pus mințile pe jar. Mai mult, artistul se pare ca se gandește chiar la casatorie!

- Lino Golden și iubita lui, Andra Ghinea, au trecut prin multe din momentul in care au inceput sa formeze un cuplu, insa acum se ințeleg mai bine ca niciodata. Ei au plecat recent in prima vacanța și s-au pozat in ipostaze tandre. Cei doi indragostiți au plecat in prima vacanța la Istanbul. Acolo, in…