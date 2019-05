Stiri pe aceeasi tema

- O femeie de 64 de ani, din Maramureș, a ajuns la spital pentru ingrijiri medicale, in urma unui accident produs ieri, in jurul, orei 08.00, pe DN 17, in afara comunei Vama. Victima se afla intr-o mașina condusa de un maramureșean de 65 de ani care a adormit la volan. Mașina a parasit partea carosabila…

- La data de 02 aprilie 2019, in jurul orei 00,10, un barbat de 41 de ani, din municipiul Sebes, in timp ce conducea un ... The post Accident rutier la intrarea pe autostrada Sibiu-Deva, de pe DN7: Un șofer din Sebeș, cu alcoolemie, și-a condus mașina direct intr-un parapet de langa drum appeared first…

- Un microbuz in care erau șapte romani a fost implicat intr-un accident in Belgia. Mașina lor a fost izbita de un șofer baut, care a adormit la volan, pe autostrada E314. Romanii se intorceau acasa, din Marea Britanie. In apropiere de localitatea Holsbeek, in jurul orei locale 06:45, microbuzul lor a…

- Un accident rutier s-a produs in noaptea de joi spre vineri, in municipiul Alba Iulia. Un barbat in varsta de 45 de ani din Zlatna, in timp ce conducea un autoturism, cu alcool „la bord”, a lovit un taximetru staționat la intersecția strazilor Tudor Vladimirescu cu Calea Moților din oraș. Potrivit…

- Un accident grav a avut loc, sambata seara, pe DN2 D, in judetul Vrancea, trei persoane fiind ranite grav.Un sofer nu a adaptat viteza intr-o curba si a intrat intr-un cap de pod, dupa care s-a rasturnat pe un camp. Politistii fac cercetari.Citeste si Emoții pentru Darius Valcov…

- Un barbat de 37 de ani este cercetat pentru vatamare corporala din culpa, dupa ce a provocat un carambol rutier, lovind cu autoturismul pe care il conducea o alta masina, care a fost proiectata intr-un alt autovehicul.

- Un sofer a scapat cu viața dintr-un accident, dar a murit dupa ce a ieșit din mașina pentru a verifica avariile. Barbatul, in varsta de 50 de ani, a fost spulberat de un alt autoturism, in dreptul localitatii Ciopeia, județul Hunedoara.

- Doliu in muzica populara. Un iubit interpret s-a stins din viața intr-un cumplit accident de mașina in Germania. Acesta se intorcea de la un concert, alaturi de doi prieteni. Mașina in are se aflau a fost lovita de un șofer beat, care conducea fara permis."Saban Saulic a avut o cariera de…