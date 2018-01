Stiri pe aceeasi tema

- Nu cred ca vom discuta despre demiteri azi. Vom avea o sedinta mai furtunoasa ca niciodata. Suntem toti cu nervii la pamant. Nu am reusit pana acum sa gasim o solutie de compromis. Speram sa ne vina mintea romanului de pe urma. Nu mai putem sa tinem sedinte non-stop si sa apara conflicte amplificate…

- Ministrul Carmen Dan nu ar trebui sa demisioneze, a declarat, la RFI, secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu. El considera ca premierul Mihai Tudose si ministrul de Interne trebuie sa discute „urgent” si sa prezinte un plan de masuri, dupa cazul politistului suspectat…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea pleaca in turneu prin judetele din Moldova. El incearca sa iși stabilizeze poziția, in fața sefilor de organizatiilor teritoriale, inaintea sedintei Comitetului Executiv al partidului, unde premierul Mihai Tudose va incerca sa iși impuna restructurarea Guvernului. Președintele…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ștefanescu, este invitat la interviurile Libertatea Live, unde va vorbi despre ultimul Comitet Executiv al partidului , cine ar putea fi candidatul la prezidențiale din partea social-democraților și speculațiile despre tensiuni intre Liviu Dragnea și Mihai…

- Noi informații din ședința CEX ies la iveala. Potrivit unor surse citate de Antena 3, premierul Mihai Tudose s-a aratat extrem de nervos in ședința, spunand ca nu mai poate conduce un `trabant și sa ajunga in Formula 1`.„Nu mai pot sa conduc un trabant și sa ajung in Formula 1.”, le-ar fi…

- Luni seara, Liviu Dragnea, presedintele PSD, a iesit sa ofere declaratii dupa sedinta cu scantei de la PSD, unde s-a discutat restructurarea si remanierea Guvernului Tudose. „Eu sunt de acord cu ce am spus eu”, a spus Liviu Dragnea in conferinta de dupa. Pe de alta parte, Liviu Dragnea a…

- „Dorința este sa caștigam. Din sondaje, la noi cel mai bine in partid sta doamna primar Firea. Daca ne luam dupa ultimul sondaj, doamna Firea sta cel mai bine fața de toate personalitațile, chiar și peste Iohannis. Mergem cu doamna Firea din punctul meu de vedere. Este pentru prima data cand in Comitet…

- Presedintele PSD Gorj, senatorul Florin Carciumaru, a declarat, la un post local de radio, ca din punctul sau de vedere partidul o va sustine in campania electorala pentru alegerile prezidentiale din 2019 pe Gabriela Firea, primarul general al Capitalei. Codrin Stefanescu, secretar general adjunct al…

- Catalin Ivan, despre un Congres PSD: Il vad mai degraba pe Dragnea in Madagascar, decat sa vina din nou in fața membrilor de partid sa-și depuna mandatul, a spus europarlamentarul devenit indezirabil pentru conducerea partidului, dupa criticile aduse liderului PSD. ”Am vazut cateva incercari de a aduce…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, afirma, intr-o declaratie de presa, ca nu exista un "cutremur" in partid pentru ca reprezentanti ai protestatarilor se intalnesc miercuri cu premierul Mihai Tudose la Palatul Victoria.

- K. Iohannis e indemnat sa consulte Comisia de la Venetia Secretarul general al Consiliului Europei, Thorbjorn Jagland foto: aftenposten.no Secretarul general al Consiliului Europei, Thorbjorn Jagland, i-a trimis astazi o scrisoare presedintelui României, Klaus Iohannis, în care îl…

- Consilierii locali ai municipiului Alba Iulia se reunesc luni, 18 decembrie, de la ora 13.00, in sedinta extraordinara, la sediul primariei, cu doua proiecte pe ordinea de zi. Proiectul ordinii de zi: 1 Rectificarea bugetului general de venituri și cheltuieli al municipiului Alba Iulia pe anul 2017…

- Secretarul adjunct al PSD, Codrin Ștefanescu, cunoscut ca fiind unul dintre cei mai vocali membrii ai partidului nu sta departe de scandaluri și conflicte nici in mediul online. jurnaliștii de la revista Kamikaze au bservat limbajul suburban pe care politicianul il folosește pentru a se contra cu utilizatorii…

- Secretarul general adjunct al PSD Codrin Stefanescu a declarat duminica seara, dupa o intalnire a liderilor partidului cu presedinti de filiale, ca PSD va organiza un miting impotriva statului paralel.

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a precizat ca nu exista niciun fel de tabere sau de ruptura in partid. La finalul unei reuniuni informale a conducerii partidului, el a anuntat, totodata, ...

- Codrin Ștefanescu, mesaj catre ministrul Carmen Dan: ”Sa se gandeasca foarte serios daca nu e necesar sa produca niste schimbari la minister, și legat de jandarmi”, a spus dumunica seara, secretarul general adjunct al PSD, la sediul central al partiduluik, referitor la incidentele de sambata, cand protestatarii…

- Social-democratii au decis, in urma unei sedinte-fulger convocate in aceasta seara, sa organizeze mitinguri de amploare atat in Capitala, cat si in marile orase din tara. Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, sustine ca nu vor fi mitinguri de sustinere a PSD sau a Guvernului, ci un…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a vorbit despre sedinta fulger care a avut loc in partid. Intrebat de jurnalisti la iesirea de la intalnire despre absenta premierului Mihai Tudose de la eveniment, Stefanescu a marturisit ca reprezentantii partidului se vor intalni cu el maine."Si…

- Secretarul adjunct al PSD, Codrin Ștefanescu, a reacționat la anunțul pe care l-au facut membrii partidului condus de Calin Popescu Tariceanu potrivit caruia parlamentarii ALDE nu susțin forma actuala a Legii privind raspunderea magistraților, adoptata in Comisia speciala parlamentara de modificare…

- Scandalul iscat la protestul din Piata Victoriei a dat nastere unei dezbateri aprinse si in mediul politic. Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu sustine ca gestul manifestantilor de a demonta schelele amplasate de muncitorii Primariei Capitalei nu este altceva decat un act de vandalism.…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, nu exclude varianta unei noi remanieri si sustine ca partidul este pregatit pentru acest scenariu. "Daca premierul hotaraste, dupa analiza, ca are probleme cu unii oameni cu care colaboreaza mai incet sau nu se inscriu in grafic si ca ramane…

- Secretarul general adjunct al PNL Giurgiu, Ionel Dinu, a declarat vineri, in cadrul unei conferințe de presa, ca a depus, in nume personal, la Tribunalul București o cerere prin care solicita dizolvarea PSD pe cale judecatoreasca pe motiv ca partidul nu și-ar fi respectat programul de guvernare.…

- Joi si vineri, la Baile Herculane a avut loc sedința Comitetului Executiv National al PSD. La Herculane au fost prezenti toți liderii județeni ai PSD din țara, in frunte cu presedintele Liviu Dragnea si premierul Mihai Tudose. In ședința Consiliului Executiv PSD de la Baile Herculane s-a discutat despre…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a vorbit în emisiunea „La ordinea zilei”, de la Antena 3, despre urmarirea penala a lui Liviu Dragnea. Stefanescu spune ca statul paralel vrea alt lider la PSD. „Valeriu Zgonea, în momentul…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, s-a prezentat luni la sediul DNA pentru a fi audiat in dosarul TelDrum. Cateva zeci de persoane - printre care vicepremierul Paul Stanescu, secretarul general al PSD, Marian Neacsu, deputatii Claudiu Manda si Andreea Cosma - au venit pentru a-l sustine pe liderul…

- Inca o sedinta extraordinara de Guvern a fost amanata. Premierul Mihai Tudose a dat de ințeles ca transferul contribuțiilor sociale de la angajator la angajat nu ar intra in dezbatere nici in ședința de miercuri. Primarii sustin ca noile masuri fiscale reduc veniturile la bugetele locale, si implicit…

- ”Discuțiile au avut loc vineri, sambata și duminica, cu foarte mulți factori implicați (...) Am avut intalniri pe zona sindicala și patronala. S-a stabilit ca in momentul in momentul in care avem draftul discutat și negociat, sa il prezentam. Ar fi trebuit sa aiba loc o ședința comuna a grupurilor…

- Seful MADR, Petre Daea a condus pe 31 octombrie o sedinta la care au participat toti directorii directiilor agricole judetene din tara, sedinta care s-a desfasurat la sediul ministerului. La intalnire au fost prezenti si secretarul de stat Daniel Botanoiu, secretarul general adjunct, George Sava, directorul…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ștefanescu, a reacționat dupa ce Klaus Iohannis a spus ca "marea revolutie fiscala facuta de PSD - ALDE" va aduce unui om inca 3 lei in plus. Ștefanescu a dat asigurari ca toate salariile vor crește, fara a preciza insa și cu cat.„Nu știu ce a ințeles…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ștefanescu, spune ca prefecții ar trebui sa redevina politici cum erau pe vremea guvernarii Nastase, pentru a exista astfel garanția ca programul de guvernare are și suport politic in teritoriu.

- Secretarul general al PSD, Codrin Stefanescu, le-a propus liderilor din partid, la sedinta de joia trecuta, in care se discuta despre demisia celor trei ministri, sa se intalneasca la un sprit ca in vremurile bune la Belina, locul care face obiectul anchetei DNA, au declarat pentru HotNews.ro surse…

