Liniștea dinaintea rațiunii Noaptea de miercuri spre joi a fost una intensa in cadrul negocierilor derulate intre Grupul Renault și Alianța Fiat-Chrysler (FCA) pe tema unei fuziuni care ar fi dat naștere celui de-al treilea mare constructor auto al lumii. Discuțiile au avut in centrul atenției statul francez, cel mai puternic acționar al Grupului Renault cu 15% dintre acțiuni. Autoritațile franceze au avut patru cerințe in cazul unei fuziuni: sa iși pastreze... Citeste articolul mai departe pe automarket.ro…

- Consiliul de Administrație al Grupului Renault s-a reunit marți seara pentru a lua o decizie finala cu privire la startul negocierilor pentru o fuziune cu Alianța Fiat-Chrysler. Cu toate acestea, membrii consiliului nu au ajuns inca la un acord final, motiv pentru care au decis sa amane o decizie in…

- Alianța Fiat-Chrysler a propus Grupului Renault o fuziune, iar constructorul francez a anunțat ca o analizeaza și urmeaza sa ia o decizie in perioada urmatoare. Publicația Automotive News susține ca Alianța Fiat-Chrysler a decis sa incerce o fuziune cu Renault cu scopul de a extinde cat mai rapid gama…

