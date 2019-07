Liniile de tramvai reabilitate vor fi delimitate de carosabil

Stiri pe aceeasi tema

- Un grav accident de circulație a avut loc in dreptul bisericii Sfanta Vineri, langa stației de autobuz Brașov. Trei autoturisme au intra in coliziune, iar in urma impactului violent unul dintre autoturisme a fost proiectat pe liniile de tramvai, cu roțiile in sus. Mai multe echipaje de poliție…

- Primarul Mihai Chirica a anunțat ca a semnat contractul de lucrari de infrastructura aferent proiectului „Reabilitarea infrastructurii de tramvai in Municipiul Iași – Reorganizarea circulației pe bulevardul Tudor Vladimirescu”. Deschiderea ofertelor a avut loc pe 30 mai, caștigatoare fiind declarata…

- O mașina de Poliție a fost implicata, aseara, aproape de miezul nopții, intr-un incident rutier ajungand pe liniile de tramvai. Accidentul s-a petrecut in zona Fortuna din municipiul Arad, scriu jurnaliștii de la ghidularadean.ro. Conform primelor informații, masina Politiei, aflata in misiune a fost…

- Monitorizarea lucrarilor la calea de rulare de pe bld. Tudor Vladimirescu va costa peste jumatate de milion de lei. Primaria a scos, ieri, la licitatie dirigentia de santier pentru acest proiect, finantarea fiind asigurata din fonduri europene. In cazul lucrarilor de executie, municipalitatea analizeaza…

- Primaria a semnat ieri primul contract de finantare europeana pe axa mobilitatii din cadrul Programului Operational Regional. Proiectul are o valoare totala de 114 milioane lei (inclusiv TVA) si prevede refacerea caii de rulare pe bld. Tudor Vladimirescu si alte lucrari adiacente, precum si achizitia…

- Fiul in varsta de un an al primarului Iașului, Mihai Chirica, are, pe numele lui, o casa in valoare de 250.000 de euro. Edilul a trecut locuința in declarația de avere și spune ca banii sunt din partea familiei, iar copilul a fost reprezentat la notar de bunica, conform Mediafax.Citește și: Ingrid…

- Municipalitatea ieșeana continua modernizarea transportului public cu ajutorul fondurilor europene prin Programul Operațional Regional – Axa 4.1. Primarul Mihai Chirica a anunțat intr-o conferința de presa ca in scurt timp vor fi desemnați caștigatorii a doua licitații care vizeaza reabilitarea cailor…

- Edilul-sef al Iasului a avut o reactie „la cald” dupa ce mitingul organizat de PSD in Piata Unirii din oras s-a incheiat. Mihai Chirica i-a felicitat pe ieseni pentru modul in care s-au comportat cu liderii PSD si a numit mitingul organizat de partidul din care a fost exclus ca fiind unul „al rusinii,…