Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Transporturilor, Lucian Șova, participa in perioada 16 – 17 octombrie a.c., la Belgrad, la cea de-a treia Reuniune a miniștrilor de Transport din China și țarile din Centrul și Estul Europei, in cadrul Formatului de cooperare “16+1”. Tema principala a reuniunii este colaborarea pentru dezvoltarea…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Sova, spune ca in fiecare an se strica peste 300 de kilometri de cale ferata si tot anual sunt reparati doar 16 kilometri. El a precizat, totodată, că cei 23.000 de angajaţi ai companiei care administrează infrastructura feroviară ar putea repara…

- In acest proiect se vorbește despre realizarea liniei ferate de mare viteza, in lungime de peste o mie de kilometri, in timp ce realitatea cruda ne arata intarzieri ale trenurilor (cumulate) de ani buni, WC-uri murdare și gari care au vazut ultima data var la inaugurare. Linia ferata de mare…

- Guvernul a adoptat joi o hotarare prin care se aproba inca 8 obiective de investitii strategice care urmeaza sa fie pregatite si atribuite in parteneriat public-privat de catre Comisia Nationala de Strategie si Prognoza, pe langa alte 13 proiecte care au fost deja aprobate. Astfel, prin actul normativ…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Șova, a declarat ca va sesiza procurorii cu privire la problemele CFR Calatori, susținand ca din 1200 de vagoane, lucreaza doar 800, ca exista peste 500 de restricții de viteza și ca trenurile au viteza celor din secolul XIX.

- Ministrul Transporturilor, Lucian Sova, a declarat la un post de televiziune despre autostrada Sibiu-Pitesti ca „putem vorbi de finalizarea acestui obiectiv de la patru ani in sus”. „Este o ecuatie cu multe necunoscute (…), ...

- Ministrul Transporturilor a declarat ca metroul Drumul Taberei va fi deschis circulației in luna martie a anului viitor. „Din punct de vedere al constructiei am credinta ca antreprenorul va termina lucrarile la sfarsitul acestui an. Din pacate exista un litigiu in justitie privind achizitia aparaturii…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Sova, a anuntat joi ca a inceput calcularea unor penalitati pe care le va aplica antreprenorilor care intarzie constructia de autostrazi, primele exemple fiind Moara Vlasiei - Bucuresti si lotul 3 din tronsonul Lugoj-Deva.