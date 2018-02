Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Tehnica de Circulatie a Municipiului Bucuresti a avizat relocarea temporara a liniei 41 de tramvai pana la finalizarea lucrarilor la metrou din zona intersectiei Drumul Taberei/Strada Brasov, dar aceste masuri nu vor afecta calatorii, a anuntat, luni, Regia Autonoma de Transport Bucuresti…

- Comisia Tehnica de Circulatie din Capitala a avizat relocarea temporara a liniei 41 de tramvai, precum si a intregului trafic auto pe Strada Brasov, prin crearea unui by-pass de circulatie, pana la finalizarea lucrarilor la metrou din zona intersectiei Drumul Taberei/ Str. Brasov, potrivit RATB.

- Regia Autonoma de Transport Bucuresti (RATB) va fi transformata in societate comerciala care se va numi Societatea de Transport Bucuresti - STB S.A, conform unui proiect adoptat joi de Consiliul General al Municpiului Bucuresti.

- Primaria Capitalei va moderniza 68 de strazi din București. In ședința ordinara a Consiliului General al Municipiului București (CGMB) de joi, 22 februarie, s-au aprobat indicatorii tehnico-economici pentru reabilitarea sistemului rutier și execuția rețelelor edilitare (acolo unde este cazul) pentru…

- Consiliul General al Municipiului Bucuresti a decis, joi, cu unanimitate de voturi, reorganizarea RATB, din regie autonoma in societate pe actiuni, actionarii noii structuri numite Societate de Transporturi Bucuresti (STB) fiind Consiliul General si Consiliul Judetean Ilfov. „Se aproba…

- Se anunta o zi importanta si la Primaria Capitalei. Si spunem acest lucru pentru ca in cadrul sedintei de joi a Consiliului General al Municipiului Bucuresti se voteaza bugetul pe anul 2018, anul Centenar. Inca de la inceputul sedintei, primarul Firea a adus in discutie faptul ca s-a propus alocarea…

- Regia Autonoma de Transport Bucuresti va dota cu aer conditionat in salonul de calatori circa 100 de troleibuze Astra Irisbus. Regia a atribuit pe 20 februarie contractul pentru modernizarea acestora, licitatia...

- Incepand cu data de 01 Martie 2018, Trans Bus va introduce o nou linie de transport in comun: Linia 11, care va circula pe traseul Gara C.F.R. - Bariera Ploiesti - Bld. Unirii – Carrefour - Autorolla, - Com. Vadu Pasii – sat Scurtesti si retur.

- Proiectarea si executia lucrarilor pentru realizarea legaturii feroviare Gara de Nord - Aeroportul International Henri Coanda Bucuresti Otopeni sunt programate pentru perioada 2019-2020, a transmis CFR SA - administratorul retelei feroviare publice - la solicitarea Mediafax.

- La FCB-LAZIO, peste 280 de politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti vor actiona pentru mentinerea ordinii publice si a sigurantei rutiere, cu ocazia acestui meci.

- Senatorul PSD Robert Cazanciuc atrage atentia asupra intarzierilor in finalizarea lucrarilor la Palatul Justitiei din Ploiesti si subliniaza ca o justitie conform asteptarilor cetatenilor este infaptuita de magistrati cu vocatie in sedii in care cetatenii sa paseasca cu incredere."In anul 2013 au fost…

- Finalizarea lucrarilor la metroul din cartierul bucurestean Drumul Taberei ”nu va mai dura mult”, a declarat ministrul Transporturilor, Lucian Sova, intr-un interviu acordat RFI, sustinand ca nu exclude un transfer al Metrorex de la Ministerul Transporturilor la Primaria Capitalei.

- Luni, la sediul RASP Ploiești, a avut loc o noua ședința pe tema reluarii lucrarilor la noua stație de epurare. Lucrarile de aici au fost demarate in 2007 insa au fost sistate ca urmare a unor necesitați legate de finanțare. Directorul RASP Ploiești, Raul Petrescu, a anunțat ca exista șanse ca pentru…

- 83 de trasee locale de transport persoane, pentru Ilfov Consilierii generali ai Capitalei au aprobat, saptamana trecuta, noul Program de transport rutier de persoane prin servicii regulate pe raza municipiului Bucuresti si a judetului Ilfov. Acesta contine un numar total de 83 de trasee, numerotate…

- Liviu Dragnea, suparat ca nu s-a aprobat Spitalul Metropolitan. Primaria Municipiului București (PMB) vrea sa construiasca Spitalul Metropolitan in nordul Capitalei, in locul unei autobaze RATB, in condițiile in care nu a primit un raspuns la solicitarea trimisa Guvernului, in urma cu mai multe luni,…

- La propunerea Primarului General, Gabriela Firea, Consiliul General al Municipiului Bucuresti a aprobat, in unanimitate, in sedinta de astazi, proiectul de hotarare prin care cinci autobuze marca Mercedes Citaro, vor fi donate societatii de transport din Tulcea. Primarul General, Gabriela Firea: "Din…

- In cadrul lucrarilor executate de AEG Tehnology, lucrari care fac parte din obiectivul de investitii APA CANAL S.A. Galati “Reabilitare retele de distributie apa potabila pozate in tunel tehnic circulabil, cu amplasament in mun. Galati, Cartier Micro 14, Siderurgistilor Vest, Mazepa I si II”, in data…

- Accident inedit in Capitala, pe bulevardul Turda: un șofer a intrat cu mașina sa marca Audi in gardul pentru linia de tramvai 41, dupa ce a vazut un caine pe marginea drumului. Barbatul și-a avariat grav mașina, din cauza unui patruped, potrivit martorilor. Acesta a pierdut controlul vehiculului, dupa…

- Primaria Capitalei are in lucru proiecte de modernizare a șapte linii de tramvai. Este vorba de tramvaiele 1, 10, 21, 25, 32, 41 și 55. Municipalitatea vrea și sa reabiliteze depoul de tramvaie Titan, dar și sa upgradeze sistemul de semaforizare. “Ne dorim, de asemenea, sa obținem fonduri europene pentru…

- Regia Autonoma de Transport Bucuresti anunta ca, de joi, 11 ianuarie, tramvaiul 47 are propria cale de rulare si se va creste numarul de vehicule alocate acestei linii, astfel, se va spori capacitatea de transport pe tronsonul Ghencea - Piata Unirii.

- Informațiile DCNews, pe surse, au fost ca unii angajatori de la stat nu au majorat salariile, fiind o lovitura pentru Guvernul Tudose. Daca nu este majorat brutul, salarul net scade și aceasta situație ar fi fost de natura sa creeze nemulțumiri. In acest context, pentru a verifica informațiile pe…

- In anul 2003, Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare BERD a acordat Companiei Nationale de Cai Ferate CFR un imprumut in valoare de 24 de milioane de euro pentru modernizarea a cinci statii de cale ferata, printre care si Constanta. Imprumutul a fost garantat de statul roman. Proiectele…

- Regia Autonoma de Transport Bucuresti (RATB) va creste, începând de joi, numarul de tramvaie pe linia 47, astfel încât timpul de asteptare în statii sa fie redus la jumatate, respectiv la 10-11 minute, a anuntat, marti, RATB. "RATB va creste numarul de vehicule alocate…

- Comunicat de Presa Intrucat se executa lucrari de modernizare la intrarea in Salina Turda sitiuata pe str. Salinelor, pentru o perioada de 6 luni, pentru transportul turiștilor

- Regia Autonoma de Transport București (RATB) va crește numarul de vehicule alocate liniei de tramvai 47, asigurand o capacitate de transport sporita pe relația Ghencea – Piața Unirii, cu patru zile inainte de redeschiderea anului școlar. Astfel, incepand de joi, 11 ianuarie 2018, pe linia 47, timpul…

- Autoritatile locale mai au nevoie de fonduri pentru finalizarea lucrarilor la noul Stadion Municipal din Targu Jiu. Potrivit viceprimarului din Targu Jiu, Aurel Popescu, mai sunt de executat o parte a lucrarilor de sistematizare pe verticala si asigurarea utilitatilor. Este vorba de canalizarea pluviala…

- Un barbat a leșinat intr-un autobuz al liniei 330. In dimineața zilei de miercuri, 3 ianuarie, a avut loc un incident șocant și revoltator intr-un autobuz al liniei 330 din Capitala. La un moment dat, i s-a facut rau unui calator, iar șoferul a oprit autobuzul și a anunțat ca nu mai pleaca pana la sosirea…

- Metroul va circula pe toata durata noptii de Revelion, la interval de 10 minute, respectiv 20 de minute, dupa ora 01.00. De asemenea, in noaptea de Anul Nou vor circula toate liniile de noapte care ajung in zona centrala, precum si liniile de tramvai 1, 10 si 41

- Regia Autonoma de Transport Bucuresti (RATB) a anuntat programul mijloacelor de transport in comun de Revelion. Deci, fiti fara griji, veti avea de unde sa luati un autobuz sau un tramvai chiar la trecerea dintre ani!A

- N. D. Investițiile in reabilitarea și modernizarea celei mai mari și importante unitați sanitare din Prahova – Spitalul Județean de Urgența Ploiești – continua. Dupa finalizarea lucrarilor la Secția „Cardiologie”, dotarile fiind aduse la nivelul anului 2017, la sfarșitul saptamanii trecute a avut loc…

- Metrorex si RATB, program de sarbatori. In perioada Craciunului si a Revelionului, Metrorex si Regia Autonoma de Transport Bucuresti (RATB) vor avea program special de sarbatori. Pentru cei care sunt interesati de oficiile postale si unitatile bancare, trebuie sa stie ca acestea sunt inchise de Craciun…

- Metrorex si Regia Autonoma de Transport Bucuresti (RATB) vor avea program special de sarbatori, mijloacele de transport in comun urmand sa circule la intervale mai mari de timp. Pentru noaptea de Anul Nou, insa, metroul va avea program prelungit, iar RATB va asigura transportul calatorilor cu 16 linii…

- Controversatul urolog clujean Mihai Lucan, anchetat intr-un dosar DIICOT cu un prejudiciu estimat la 1 milion de euro, a fost retinut joi seara impreuna cu fiul sau. Nenumarati pacienti de-ai medicului s-au plans de-a lungul timpului de tratamentul degradant la care au fost supusi sub „bagheta“ specialistului.

- Primarul din Timisoara a fost fotografiat mergand cu masina de lux a primariei pe linia de tramvai. Timisoreanul care l-a pozat a incarcat fotografia pe Facebook, cu mesajul "Legile sunt doar pentru muritori, nu pentru primar".

- Primarul Timisoarei a fost fotografiat, marti, in timp ce depasea pe liniile de tramvai o coloana de masini care astepta la un semafor. Nicolae Robu explicat ca poate circula „in regim de urgenta, pe santiere”, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Mașina primarului din Timișoara, Nicolae Robu, a fost filmata cand depașea coloana de mașini, pe linia de tramvai. Robu se apara și spune ca are dreptul sa circule in regim de urgența, pe șantierele din Timișoara. Mașina primarului a fost filmata de un timișorean, marți dimineața, la intersecția Aleii…

- Intrucat se executa lucrari de modernizare a intrarii la Salina Turda din str. Salinelor pentru o perioada de 6 luni, pentru transportul turiștilor din zona Turda Noua se va modifica traseul de circulație pentru Linia 17 Micro 3 – Salina Durgau cu respectarea orarului dupa cum urmeaza Read More...

- "Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, transmite felicitari politistilor din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti care au reusit, in doar cateva ore, sa identifice persoana suspecta de savarsirea faptelor teribile din statiile de metrou Costin Georgian si Dristor 1",…

- Presedintele executiv al PMP, Eugen Tomac, lanseaza un nou atac la adresa Guvernului, despre care sustine ca nu a alocat fonduri suficiente pentru proiecte importante. Mai exact, finalizarea si extinderea soselei de Centura a Capitalei si finalizarea lucrarilor la metroul din Drumul Taberei. "Din…

- Programul RATB de Craciun 2017. Regia Autonoma de Transport București (RATB) a anunțat, prin intermediul unui comunicat, programul mijloacelor de transport in comun, de Craciun. Astfel, in zilele de Ajun și de Craciun (24, 25, 26), parcul programat va fi corespunzator unei zile de duminica. Apoi, in…

- La inceputul lunii noiembrie, primarul Capitalei, Gabriela Firea, a inaugurat, un traseu special al RATB pentru toate muzeele din Bucuresti. La nici o luna, angajații Regiei Autonome de Transport București au semnat un document numit Nemulțumire. Motivul: spun ca linia 362 nu este sigura și ca ei nu…

- Regia Autonoma de Transport in Comun anunta publicul calator ca, in zilele de 11,12 si 13.12.2017, intre orele 08:00 si 16:00, Serviciul Gestionare Spatii Verzi va efectua lucrari de toaletare si taiere a arborilor uscati pe strada Soseaua Mangaliei, pe tronsonul cuprins intre strazile Aurora si Doctor…

- Bucureștenii vor putea calatori cu metroul și autobuzul folosind același tichet, de la data de 10 decembrie, bilete care vor putea fi achiziționate la toate punctele de vanzare de la Metrou și RATB, precum și de la automate, potrivit unui proiect deindata aprobat luni in ședința Consiliului General…