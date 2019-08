Lingouri de aur stantate fraudulos, noua problema cu care se confrunta piata mondiala a aurului Industria mondiala a aurului se confrunta cu o problema de falsificare, in conditiile in care sunt descoperite tot mai multe lingouri stantate fraudulos, potrivit unei analize Reuters.



O serie de directori din industria bancara si de rafinare sustin ca lingouri de aur stantate fraudulos cu logo-ul unor mari companii care rafineaza aur sunt introduse pe piata mondiala in ideea "de a spala" astfel aurul ilegal. Lingurile stantate fraudulos sunt greu de depistat, ceea ce le face ideale pentru a fi utilizate de traficantii de droguri sau dictatori militari.



In ultimii trei ani,… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

