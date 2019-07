Stiri pe aceeasi tema

- La finalul saptamanii trecute, in zilele de 20 si 21 iulie, la Jebel a avut loc prima editie a festivalului-concurs dedicat marelui violonist Efta Botoca. Manifestarea s-a suprapus peste traditionala ruga de Sfantul Ilie a localitatii. A fost sarbatoarea mare la Jebel in weekend-ul care tocmai s-a incheiat.…

- Festival inedit la sfarșitul lunii august, la doar cațiva kilometri de Timișoara. CODRU, un festival care pune in prim-plan natura, dar și muzica sau arta, se va desfașura in perioada 23-25 august, langa Padurea Bistra, aflata intre Ghiroda, Bucovaț și Moșnița Veche. Partea speciala a festivalului este…

- Iubitorii timisoreni ai jazz-ului sunt asteptati, de duminica, in Piata Victoriei, dar si pe mai multe strazi timisorene, la cea de a saptea editie a festivalului JazzTM. Evenimentul de la Timisoara are loc de vineri pana duminica, in perioada 5 – 7 Iulie 2019. Incepand cu aceasta ediție festivalul…

- Catherine Deneuve va prezida cea de-a 45-a editie a Festivalului de film american de la Deauville, in vestul Frantei, programata sa se desfasoare in perioada 6-15 septembrie, au informat marti organizatorii, citati de AFP. "Ceea ce ne place la ea mai presus de toate este libertatea sa…

- O noua ediție a Festivalului „RomanIa Autentica” va avea loc anul acesta la Hobița, in Peștișani. Manifestarea este programata duminica, 23 iunie și se va desfașura simultan in Gorj, Iași și in Brașov. Organizatorii iși propun sa promoveze ia romaneasca și muzica populara autentica. Potrivit autoritaților…

- De Ziua Copilului, cei mici ii scot pe parinti la miscare. Prima editie a festivalului "Bucurie in Miscare Constanta" se va desfasura in Piata Ovidiu, sambata, 1 iunie si duminica, 2 iunie, de la ora 10:00. Invitatii speciali ai festivalului sunt Beatrice Olaru ndash; castigatoare Exatlon 2018 si Ivan…

- Mai multe nume ca în oricare alt an. The Kryptonite Sparks, Dj Shiver, Cred ca sunt Extraterestru, Argatu & Moș Martin dar și mulți alții vor face curtea școlii sa vibreze. Muzica buna e pretutindeni, astfel încât participanții se pot bucura de scena Silent Garden, locul unde…

- A XI-a editie a Festivalului „Maria Apostol“ va avea loc pe 12 mai in comuna gorjeana Runcu. Organizatorii manifestarii concurs sunt: Consiliul Local si Primaria Runcu, Scoala Populara de Arta din Targu Jiu si Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea ...